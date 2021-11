Toulouse - Plus de 3 300 visiteurs à la 1 ère édition de Fragments

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 1er salon entièrement dédié aux Métiers d'Art a rassemblé plus de 100 artisans d’art venus de toute l'Occitanie dans le magnifique cadre de La Cité à Toulouse.

Plus de 3 300 visiteurs ont pu rencontrer et échanger avec les exposants. Au programme de ces 3 jours exceptionnels : une exposition-vente, des démonstrations, des échanges et des rencontres avec les artisans d’art.

Lors de l’inauguration, Joseph Calvi, Président de la CMAR Occitanie, a rappelé que « les artisans d’art, privés de salons et autres événements durant 1 an et demi, avaient aujourd’hui besoin de soutien et de manifestations qui mettent leur savoir-faire d’excellence en lumière. FRAGMENTS a offert une opportunité exceptionnelle à plus de 100 d’entre eux, originaires de toute la région Occitanie, de présenter leur art et leurs créations. S’affranchissant des contraintes de la matière, qu’elle soit bois, métal, verre, textile, cuir, papier ou pierre, ces femmes et ces hommes font perdurer la tradition des gestes ancestraux et démontrent leur esprit d’innovation résolument ancré dans le XXIème siècle. Les 3 300 visiteurs de cette première édition ont pu rencontrer et échanger avec ces défenseurs de notre patrimoine culturel, découvrir des savoir-faire rares et précieux, et acquérir des pièces uniques qui feront plaisir sous le sapin, ou à toutes autres occasions! Ce moment de convivialité aura aussi permis de susciter des vocations parmi les plus jeunes ou les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Car rien n’est plus noble que de partir d’une matière brute, la dompter pour créer des pièces uniques qui enchantent notre quotidien. »

Sklaerenn Imbeaud, maître verrier et vitrailliste, élue de la CMAR Occitanie en charge des Métiers d’Art, explique « Pourquoi Fragments ? Parce que, lorsque les civilisations disparaissent, les archéologues découvrent lors des fouilles des fragments de mosaïques, céramiques, verres, peintures… Nos créations demeureront bien après nous, entières ou en petits bouts ! Cette grande halle est un magnifique écrin pour sublimer nos œuvres. Cet endroit inattendu et dédié à l’innovation est très stimulant et favorisera de nouvelles synergies et collaborations entre artisans d’art. Cette première édition de Fragments a répondu à ce désir d’événements inédits, qui se démarquent, comme le sont nos réalisations, uniques en leur genre ! »

« C’est une magnifique exposition où le beau est au rendez-vous ! Je n’avais jamais vu autant de belles œuvres réunies en une même place, qui plus est spectaculaire avec cette grande verrière où la lumière d’automne apporte une coloration toute particulière. J’ai pu échanger avec bon nombre d’artisans d’art, passionnés. J’ai trouvé des cadeaux qui feront plaisir à mes proches ce Noël. Vivement la deuxième édition ! » - s’enthousiasme Marc, visiteur.