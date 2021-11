Montpellier - A l'approche de la collecte nationale, GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire 34

Du 26 au 28 novembre, les Banques Alimentaires organisent leur collecte annuelle. Elle s’inscrit cette année encore dans un contexte marqué par une augmentation de la précarité et de la demande en denrées alimentaires. Les jeunes, notamment les étudiants, et les travailleurs précaires sont parmi les populations les plus directement touchées par les conséquences économiques durables de la crise sanitaire.

GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire de l’Hérault

A l'heure où les jeunes, notamment les étudiants, et les travailleurs précaires sont parmi les populations les plus directement touchées par les conséquences économiques durables de la crise sanitaire, GRDF a renouvelé son soutien à la Banque Alimentaire de l’Hérault en lui versant un don de 1000 € destiné à participer aux frais d’organisation de cet événement solidaire. Des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise participeront également en tant que bénévoles à la collecte. Entreprise de service public de proximité, GRDF a conscience de son ancrage territorial et mène des actions de solidarité aux côtés des Banques Alimentaires depuis 2009.

En complément de l'aide offerte pour la collecte, GRDF a également versé 1500 € pour le flocage d’un camion frigorifique dont la Banque Alimentaire de l’Hérault vient de faire l’acquisition grâce à une aide exceptionnelle de la région Occitanie. Cette première acquisition s’inscrit dans un programme de renouvellement progressif de leur flotte, motivé par la perspective de la mise en place d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur la métropole de Montpellier.

Une convention pour un engagement commun : la solidarité au cœur des territoires.

GRDF et ses équipes partagent avec les Banques Alimentaires des valeurs de solidarité et de proximité. Régis Godard, Président de la Banque Alimentaire de l’Hérault et Frédéric Fort, Directeur Territorial de GRDF sur le département, ont à ce titre signé jeudi 18 novembre le renouvellement d’une convention de partenariat local actant leur volonté d’inscrire dans la durée leur engagement commun auprès des plus fragiles.

Un moment solidaire essentiel pour faire face à la hausse de la demande

La collecte nationale est un moment fort de l’année durant lequel l’appel aux dons de denrées alimentaires auprès des particuliers est réalisé. Dans l’Hérault, la Banque Alimentaire organise également une collecte au printemps. Les dons viennent aider un bénéficiaire proche de chez vous. En effet, chaque denrée alimentaire récupérée par les bénévoles est redistribuée dans le département où elle a été collectée.