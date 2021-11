Saint-Chely d'Apcher - La Femme de la photo / Le Cri Dévot

Le portrait d’une femme qui cherche sa place au milieu d’hommes dans une société en perpétuelle mutation.



Qui est-elle, cette femme de la photo ? Sans cesse transformée par les âges et les époques, de la seconde guerre mondiale à aujourd’hui, on la devine à partir de souvenirs précieusement conservés. La femme de la photo est à la fois une enfant modeste de Normandie, une ado marquée par l’ennui et la honte, une jeune épouse qui s’embourgeoise mais aussi une femme gelée et une amante courant après son désir trop longtemps réfréné.

Derrière ces nombreux visages se dévoile le portrait d’une femme qui cherche sa place au milieu d’hommes dans une société en perpétuelle mutation. Et puisqu’elle est toujours là où on ne l’attend pas, la femme de la photo s’incarnera ici à travers quatre voix d’une nouvelle génération ; une manière de lier davantage le passé au présent. La femme de la photo, ça pourrait être votre mère, votre fille, votre petit copain, la dame de la chambre 12, ou votre voisine sur le siège d’à côté. Ça pourrait même être vous.

Cette nouvelle création de notre compagnie complice Le Cri Dévot, est adaptée du roman Les Années d’Annie Ernaux. Elle finalise son dernier cycle de travail, intitulé – Save The Date ! – autour de la mémoire intime fondue dans la mémoire collective.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher

> Dès 12 ans