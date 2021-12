Mèze - Une collecte solidaire et écolo

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les associations Mèze nature et Terra Mater organisent une collecte pour offrir à ceux qui en ont le plus besoin des objets du quotidien.

Quand, où ?

Sur les marchés des 21, 25, 28 novembre et 2 décembre – place de Micocouliers

Quels produits mettre dans sa boîte ?

Produits de beauté, vêtements chauds, aliments non périssables, gourmandises, livres, magasines, jeux…

En plus de son aspect humanitaire, cette collecte permettra d’alerter sur le suremballage jetable qui sévit pendant les fêtes de fin d’années. Les collectifs proposent d’apporter des colis non-emballés pour réaliser des emballages minimalistes, écologiques et réutilisables grâce au Furoshiki, une technique de pliage et de nouage de tissus japonaise pour emballer des cadeaux et des objets.