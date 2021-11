Hérault - Elever son enfant...autrement - Catherine Dumonteil-Kremer

Le livre "Elever son enfant... autrement" est une livre-ressources pour une éducation alternative. Ce livre accompagne les parents dans le sens d'une éducation cohérente et respectueuse de l'enfant.



De l'haptonomie à l'accouchement "comme à la maison", du chant prénatal aux jeux coopératifs, l'auteur donne des pistes pour aider les parents à faire des choix d'éducation cohérents et respectueux de l'enfant.



Catherine Dumonteil-Kremer, auteur du livre, s'appuie sur des articles de spécialistes mais aussi sur des témoignages de parents "experts" en leur domaine qui ont eu la générosité de partager leur savoir-faire : fabrication d'un porte-bébé ou de couches lavables, allaitement du bambin, techniques non-violentes de résolution des conflits...



Elle aborde les petites activités du quotidien (celles qui font les souvenirs heureux) tout comme les grands bouleversements, pour nous aider à acquérir l'art de "parenter".



La préface du livre est écrit par le Docteur Michel Odent, obstétricien, fondateur du "primal health research center" dont le but est d'étudier la corrélation entre les évènements de la période primale, la santé et le comportement ultérieur. Il est également auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.



Auteure :

Catherine Dumonteil-Kremer est maman de trois filles. Elle est consultante familiale, formatrice aux techniques de communication interpersonnelle, éducatrice Montessori.

Elle a fondé L’association La Maison de l’Enfant et la liste de discussion « Parents Conscients » qui est le plus grand groupe francophone de soutien à la parentalité positive. Elle a initié en France l’organisation de la Journée de la non violence éducative.

Editeur : La Plage

Nombre de pages : 344 pages

Prix : 29,95 euros