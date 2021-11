France - Journée Internationale des Professeurs de français

#JIPF2021

Le Jeudi 25 novembre 2021 :

3ème Journée Internationale des Professeurs de français :

La Fédération Internationale des Professeurs de français mobilise les enseignants dans le monde entier



Créée en 1969, la Fédération Internationale des Professeurs de français compte 80.000 membres bénévoles dans 130 pays, regroupés au sein de 200 associations locales et nationales. En organisant la Journée internationale des professeurs de français en 2019, la FIPF et ses partenaires souhaitent valoriser le métier d’enseignant de français et initier une chaîne de solidarité entre les 900 000 professeurs à travers le monde qui exercent parfois dans des conditions difficiles. Pour faire connaître leurs actions, la FIPF a créé un site Internet dédié : www.lejourduprof.com