Hérault - Lancement campagne Pères Noel verts du Secours populaire de l'Hérault

La Fédération de l’Hérault du Secours populaire français lance la tournée des initiatives de collecte « des Pères Noël verts » le mercredi 17 novembre 2021, à Montpellier, à la Gazette Café*, en présence des référents des commissions « Evénement » (Nicole Guillosson), « Club des partenaires solidaires » (Michael Fieschi) et « Solidarité mondiale » (Gilles Loison). * 6 Rue Levat, 34000 Montpellier

Les fêtes de fin d’année sont des moments joyeux propices aux retrouvailles en famille ou entre amis, aux cadeaux, aux sorties au spectacle, au restaurant… Cependant, pour les personnes en difficulté, ce sera encore synonyme de privations et cela ne fera que renforcer la solitude et l’isolement social.

Dans toute la France et plus particulièrement dans l’Hérault :

Les « Pères Noël verts » du Secours populaire viennent en aide au Père Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les activités solidaires afin de collecter des dons financiers et matériels. Avec eux, le Secours populaire peut proposer aux enfants, familles, étudiants, migrants-réfugiés, seniors et personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi sorties, spectacles, séances de cinéma ou encore goûters de Noël…

Les « Pères Noël verts » redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne » et que les personnes les plus démunies puissent célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité.

Quelques exemples d’initiatives programmées par les Comités et Antennes du SPF dans l’Hérault :

- 18 novembre, l’antenne du Petit Bard organise une braderie de jouets à la Maison pour Tous F.Villon.

- 20 novembre, l’antenne de la Paillade organise une collecte de chocolats à Carrefour Saint Clément de Rivière.

- 20 novembre, le SPF de Béziers organise deux représentations culturelles de la compagnie « Les Boudeuses » (15h et 20h30).

- 28 novembre et 5 décembre, le SPF de Pézenas organise des collectes de livres et jouets au pied de l’office du tourisme. Et le 23 décembre distribution de colis réveillon, de friandises et de livres pour les enfants, dans l'espace solidarité transformé en boutique de Noël pour l’occasion.

- 28 novembre, les antennes de Lunel et Marsillargues organisent durant le vide grenier de Mauguio, une collecte de jouets (9h- 14h30) et le 5 décembre une braderie (jouets en bon état), aux puces de Lunel (8h à 13h).

- 1er et 2 décembre, le SPF de Frontignan organise une braderie solidaire (jouets et bibelots) issue d’une collecte en cours dans les écoles jusqu’au 19/12.

- 1er au 15 décembre, une opération spéciale « calendrier de l’Avent inversé » est lancée par le SPF de Saint André de Sangonis. Le 7 décembre, le Comité organise une braderie de Noël à la salle polyvalente et le 17 décembre une remise de colis de Noël festifs aux personnes accueillies.

- 11 décembre (matinée), le SPF de Marseillan organise une vente solidaire (livres, jouets, vêtements…) place du 14 juillet, au profit des enfants.

- 15 décembre, à Montpellier, les enfants accueillis des antennes du SPF34 seront conviés à une séance de cinéma à la Maison pour tous Louis Feuillade suivi d’un gouter festif.

- 15 décembre après-midi, les SPF de Gigean et Cournonterral organisent un goûter spectacle avec la participation du centre de jeunesse qui fera des crêpes en complément des autres gâteaux et friandises offerts. Remise également de colis de Noël aux familles aidées ainsi que des jouets neufs achetés pour les enfants de 0 à 6 ans.

- 22 décembre, le SPF de Frontignan organise un spectacle sous chapiteau pour les enfants accueillis du SPF « Les mascottes en folie ».

La tournée 2021 des « Pères Noël verts » traversera la France, mais aussi de nombreux pays en Europe et dans le monde, avec le soutien des partenaires du SPF.

Par exemple, dans l’Hérault :

- 4 au 24 décembre, les bénévoles du SPF34 feront les paquets cadeaux à la FNAC (Polygone Montpellier) au profit des projets menés dans plusieurs pays (Liban, Sénégal, Nicaragua, Grèce, Salvador, Niger…).

=> Appel à bénévoles : nous avons besoin d’aide, merci de nous contacter : benevolat@spf34.org

- 3 et 4 décembre, l'antenne de Pignan organise une braderie de 9h à 18h, à l’Espace Angel Pérez au Forum de Pignan.

- 1er et 2 décembre, les étudiants du département de Science Politique de l’Université de Montpellier organisent une collecte pour soutenir la Fondation Rita Zniber "Enfants sans famille" qui gère un orphelinat d'enfants illégitimes à Meknès au Maroc. Le fruit de cette collecte permettra d’offrir des peluches et des vêtements à Noel.

Les fêtes de fin d’années sont aussi l’occasion pour nos partenaires de soutenir nos actions de solidarité.

Ainsi de nombreuses initiatives sont en cours telles que des boites de Noël solidaires, collectes et dons de jouets et de livres, dons financiers, spectacles, gouters, tombolas…

Le Club des Partenaires Solidaires remercie chaleureusement tous ses partenaires (cette liste n’est pas exhaustive) : la Gazette Café, Easy life, CASI cheminots, Domaine de Verchant, BabyChou, Université Doit et sciences politiques, Université Paul Valery et MHB, Axiome Associés, CMCAS, Enedis, Les rockers ont du cœur, Royal canin Aymargues, Century 21, Ecoles de Gigean, Mattel, Groupama, Lidl, Sofacto, Mandataires IAD France, ASMA, Pôle emploi, Crédit agricole, Compagnie du vent sous les semelles, Nexity, Laetitia ERIKSSON (Boites de Noël solidaires)…

Cette année, plus que jamais, après 20 mois de crises sanitaire, sociale et économique, le SPF34 fait appel aux gens de cœur pour des dons financiers** : https://noel.secourspopulaire.fr/

L’association demande aux personnes qui le souhaitent de devenir « Père Noël vert » en enfilant le bonnet vert pour collecter dans son quartier, son lieu de travail, de formation, d’étude, avec son club sportif, culturel… en prenant contact avec la structure du Secours populaire la plus proche.