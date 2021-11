Hérault - Philippe Huppé au service des Indépendants !

Le député héraultais a été élu par ses pairs Vice-Président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale exceptionnellement formée pour examiner le projet de loi en faveur des Indépendants.

À cette occasion il rencontrera les Indépendants de l’Hérault.

Le 16 septembre dernier, le Président de la République avait annoncé au cours des Rencontres de l'Union des Entreprises de proximité (U2P) un Plan Indépendants qui avait été salué comme « historique » par les représentants de cette catégorie professionnelle.

Ce Plan, doté de 3 millions d’euros, contient en effet des propositions attendues de longue date par les indépendants, les artisans, les commerçants et les professions libérales de notre pays. Si depuis 2017, de nombreuses réformes leur ont bénéficié comme les baisses de charges et qu’un soutien important leur a été apporté durant la crise, ce Plan Indépendants concrétise la volonté d’aller plus loin à la suite du Plan de Relance.

La loi qui sera examinée par la Commission spéciale dont le député Philippe Huppé sera Vice-Président prévoit notamment d’instaurer un statut unique pour l’entrepreneur individuel (suppression de l’EIRL) qui protégera ainsi l’ensemble du patrimoine personnel des indépendants en cas de défaillance professionnelle. La loi a aussi vocation à rendre éligibles les indépendants à un dispositif d’assurance chômage qui leur est spécifique (ATI) lorsque leur activité n’est plus économiquement viable. Le texte prévoit encore de faciliter l'accès à la formation des indépendants, un point qui tient particulièrement à cœur au parlementaire héraultais.

Philippe Huppé est particulièrement heureux de se voir confier cette responsabilité, convaincu que cette loi et ce Plan Indépendant contribueront à aider nos artisans et commerçants à se développer pour mieux créer, innover, recruter et transmettre. Les trois millions d’indépendants qui maillent notre territoire sont en effet une chance pour la France et notamment pour l’Hérault. Ils créent de l’activité, de l’emploi et nous font vivre au quotidien.