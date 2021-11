Sète - Une prairie fleurie au Barrou pour la biodiversité

Au Barrou, des travaux ont été engagés au bout de la rue Dominique Giordano, face à l’étang, à la fin du mois d’octobre, afin de créer une prairie fleurie qui participera à l’amélioration de la biodiversité du quartier.

La terre a été retournée, et vendredi 19 novembre, à 14h30 des semis seront plantés. Des élèves de CM2 l’école Brassens et des lycéens du lycée de la Mer participeront à cette opération dans le cadre de l’aire marine éducative, afin de les sensibiliser aux thématiques liées à l’écologie. À terme, la prairie devrait attirer les abeilles, et apporter une touche de couleur au quartier.

Le procédé de prairie fleurie permet, à l’inverse d’un espace tondu, de laisser la nature prendre ses aises et de favoriser la présence d’insectes pollinisateurs et d’oiseaux.