Montpellier - MELIES Business Angels annonce deux grands rendez-vous pour la Semaine nationale des Business Angels

Dans le cadre de la Semaine nationale des business angels annoncée du 29 novembre au 3 décembre 2021, MELIES Business Angels propose deux rendez-vous aux Montpelliérains. La 5e édition des « Lauréats de l’innovation » aura lieu le 29 novembre au Château de Flaugergues ; son grand témoin sera le rugbyman, entrepreneur et business angel Kélian Galletier. Le 2 décembre, le réseau convie les créateurs d’entreprise à un speed dating organisé à Cap Oméga.

Pour mieux faire connaître le rôle des investisseurs privés dans l’économie locale, MELIES Business Angels (MBA) participe à la 16e édition de la Semaine nationale des business angels, une initiative de France Angels. La mobilisation des business angels montpelliérains débutera lundi 29 novembre à 18h30 au Château de Flaugergues avec la soirée des « Lauréats de l’innovation ». Quatre start-up exemplaires affiliées à MBA et les business angels qui les accompagnent expliqueront la valeur ajoutée du réseau et des binômes startupeur/BA dans la réussite des projets entrepreneuriaux, depuis l’étape du deal flow et du comité d’investissement jusqu’à la consécration et aux levées de fonds extérieures à la sphère MBA, en passant par le pacte d’actionnaires ou encore les refinancements intermédiaires. Un travail collectif impliquant les équipes de MELIES Business Angels, ses partenaires, et dont Kélian Galletier, grand témoin de l’événement, soulignera l’importance en sa qualité d’international de rugby, d’entrepreneur et de business angel.

MELIES Business Angels propose aussi un speed dating aux créateurs et aux créatrices d’entreprises en Occitanie le jeudi 2 décembre au Montpellier International Business Incubator (MIBI) à Cap Omega. Dix membres du réseau d’investisseurs recevront les candidats toutes les demi-heures, sur rendez-vous, de 9h00 à 12h30. Ces derniers pourront ainsi présenter leurs projets d’entreprise et avoir un premier retour constructif de la part des business angels. MBA organisera une série d’entretiens ultérieurs avec son équipe Deal Flow pour les porteurs de projet qui auront particulièrement retenu son attention.

Kélian Galletier, compétiteur multi-facette

À 29 ans, le troisième-ligne international du Montpellier Hérault Rugby Kélian Galletier compte six sélections en équipe de France. Il est titulaire d’un Master 2 de commerce (Business School Montpellier, 2015). En 2019, il a créé avec deux associés une société de gestion et transactions immobilières, Immovalie. Il s’est récemment associé à Gilles Belzons pour lancer au Marché du Lez Chez Bebelle, concept de boucherie qui a fait ses preuves aux Halles de Narbonne. Membre de MELIES Business Angels depuis deux ans, il aime « découvrir des projets, les accompagner et les voir réussir, comme tout bon compétiteur ». Ses critères de choix principaux : « La bonne compréhension des projets, la vision des créateurs et les opportunités qui se présentent à eux. Le gros travail de préparation et d’étude des dossiers réalisé en amont par MBA est facilitateur ! ».

• Inscription soirée du 29 novembre : https://bit.ly/laureatsMBA2021

• Inscription speed dating du 2 décembre : https://bit.ly/speeddatingMBA2021