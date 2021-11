Gaillac - Ça commence demain : CHAI Mon Vigneron !

A partir de demain et jusqu'au 21 novembre, CHAI Mon Vigneron va animer le vignoble de Gaillac !

Cet évènement est l’occasion parfaite pour découvrir ses primeurs, ses vignerons et son vignoble, l’un des plus vieux de France ! 4 journées placées sous le signe de la convivialité gaillacoise grâce aux nombreuses dégustations orchestrées par les vignerons qui sauront transmettre toute leur passion dans la bonne humeur ! D’autres animations tant œnologiques qu'humaines sont au programme : concerts, visites, repas et mini marchés...

Le programme complet est à retrouver ici

Connu pour être un des plus vieux vignobles de France (4ème siècle avant JC), c’est tout un territoire qui s’est développé autour de la culture de la vigne et de la production de vin. De nombreux éléments architecturaux sont là pour vous le rappeler : Abbaye Saint-Michel de Gaillac, pigeonniers, bastides, cabanes de vignes… Des constructions qui façonnent des paysages sublimés par les hommes et les femmes du vignoble. De colline en vallée, sur les sentiers qui maillent cet océan de verdure, vous découvrirez un lieu empreint de sérénité.

Le Vignoble de Gaillac c’est aussi 400 viticulteurs qui œuvre chaque jour pour préserver leurs terroirs. Ils offrent à notre territoire une richesse culturelle unique, et sont la traduction vivante de la convivialité qui règne ici. D’ailleurs, c’est pour fêter la fin des vendanges et la sortie du Gaillac Primeur qu’ils vous proposent un week-end festifs à leurs côtés.