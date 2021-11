Toulouse - Forum Eau et Agricultures : des destins liés. Quelle transition durable pour nos territoires ?

Organisé par le comité de bassin Adour-Garonne avec l’appui de l’Agence de l’Eau, des DRAAF et des RégionsOccitanie et Nouvelle Aquitaine, ce rendez-vous se tiendra en présentiel et en digital et rassemblera des décideurs publics et économiques, des organismes professionnels agricoles, des représentants des filièresde transformation et commercialisation, de la grande distribution…

Au programme : conférences, tables rondes et ateliers thématiques avec l'objectif commun d'engager le bassin Adour-Garonne dans une agriculture résiliente face aux aléas climatiques, tout en préservant la ressource en eau et la biodiversité et contribuer au Varenne de l'Eau.

Infos et inscriptions au forum :

https://eau-agriculturesgrandsudouest.fr/