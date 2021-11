Agde - Egalité des Chances entre les hommes et les femmes en VILLE d'AGDE : Postes , salaires, temps de travail et absentéisme Le rapport annuel est présenté ce soir au Conseil municipal  

AGDE – EGALITE DES CHANCES entre les hommes et les femmes en VILLE d’AGDE :

Postes , salaires, temps de travail et absentéisme Le rapport annuel est présenté ce soir au Conseil municipal

Ce Lundi 15 Novembre à 18 h sera présenté le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre collectivité.

Ce rapport a été rendu obligatoire depuis une loi de 2014 qui l’impose aux communes de plus de 20 000 habitants.

On y append donc qu’en Agde les empois contractuels de «non-titulaires», a durée partielle ou non déterminée sont très généralement occupée par des femmes.

La précarité est ainsi deux fois plus forte chez les femmes (102 postes) que chez les hommes ( 45 ).

En ce qui concerne le temps de travail 85 % des temps de travail partiels ou non complets sont occupés par du personnel féminin.

Les postes stables de titulaires sont majoritairement des hommes. Ainsi 20 % des salariées féminines de la ville ne sont pas titulaires pour seulement 10 % des hommes.

Les femmes sont plus fréquemment employées dans la filière administrative ( 77 % ) alors que les hommes sont majoritaires dans la filière technique, sportive et dans le police municipales ( 75 % )

En ce qui concerne l’encadrement et les sphères hiérarchiques de la commune :

Les hommes occupent 61 % des emplois de catégorie A .

Ces dernieres occupent 3 emplois sur 5 en ce qui concerne les emplois fonctionnels qui concernent des emplois d'encadrement supérieur.

Agde ne compte que 4 directrices de service contre 15 directeurs soit 21 % de femmes.

A l’échelle intermédiaire des chefs service, elles sont un peu plus nombreuses 18 au total, mais restent minoritaires soit 40 % des effectifs pour 27 collègues masculins.

Les femmes sont majoritairement plus âgées que les hommes dans la pyramide des âges.

En ce qui concerne l’écart de revenuentre les hommes et les femmes il met en évidence un écart moyen de 8,6 % sur la totalité du personnel qui monte 19.8 % pour ce qui concerne les cadres de catégorie A : 3541 € pour les hommes pour 2952 € pour les femmes.

Inégalité également en ce qui concerne la malacie et les accidents du travail :

Si les hommes sont plus sujets aux accidents 69 %, les femmes sont plus sujettes aux longues maladies et aux maladies ordinaires. (62 %).

Les femmes ont notamment été plus sujettes au COVID que les hommes : 79 cas por les femmes pour 34 pour les hommes.

Ces observations factuelles pointent manifestement un déficit de femmes dans l’encadrement en ville d’Agde, des salaires inférieurs en règle générale et plus manifeste au niveau des postes à responsabilité.

Le rapport souligne également le taux d’absentéisme plus élevée chez les femmes en raison des maladies et même du COVID sans mettre en exergue une cause définie.

Un plan d’action est proposé en fin de rapport pour réduire les écarts démontrés par ledit rapport.

L’avenir nous dira si ces conclusions seront suives d’effet .