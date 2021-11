Béziers - Téléthon envolez-vous pour la bonne cause à l'aéroclub Béziers Cap d'Agde !

TELETHON , chaque année nous faisons des heureux qui reviennent avec un grand sourire de cette balade c’est aussi un moyen de découvrir nos nouveaux locaux et notre école de pilotage , le pilote vous emmènera dans la limite du temps de 20 ‘ et c’est lui qui participe et partage le vol avec vous…votre participation est de 25 € par personne , vous pourrez monter dans l'avion à 3 passagers …

Notre action se déroule à l’aéroport Béziers Cap D’Agde , c’est le 1° hangar à droite en arrivant avant le grand parking de l'aéroport, la prise de rendez-vous est indispensable pour l'organisation et la sécurité des vols , le téléphone pour réserver votre créneau est le :

06.34.439.428.