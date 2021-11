Occitanie - Défi Mozaïc Rugby et Esport : les lauréats récompensés à Rodez !

Mardi 9 novembre, à l’Hostellerie de Fontanges à Onet-le-Château, se tenait la remise des récompenses à destination des lauréats de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées.

Ces derniers se sont vus remettre les équipements sportifs remportés dans le cadre du Défi Mozaïc Rugby Crédit Agricole Saison 2019-2020, événement reporté en raison des conditions sanitaires, et de la compétition Esport organisée lors de la saison 2020-2021.

Le "Défi Mozaïc Rugby - Crédit Agricole" et la "LOR ESPORT CUP - Crédit Agricole" représentaient les 2 axes du partenariat entre la Ligue Occitanie de Rugby et les Caisses Régionales du Languedoc, de Toulouse 31, de Pyrénées Gascogne et de Nord Midi-Pyrénées, lors de la saison dernière.

« Le rugby, au-delà d’un sport, est un véritable facteur de lien social et de cohésion territoriale » a rappelé Pascal Duprat, Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole,

« C’est pourquoi, depuis 2018, nous sommes fiers de nous engager à côtés des clubs dans ce challenge. Le Défi Mozaïc Rugby récompense les dix clubs les plus « complets » : nombre d’équipes féminines, masculines, d’éducateurs, d’arbitres, prise en compte de l’évolution des pratiques du rugby ou encore des actions de cohésion sociale ..., autant de critères, surtout sociétaux, pris en considération dans l’attribution de ces trophées.

« Le Sport, comme école de la vie ! » ce n’est pas juste un slogan au Crédit Agricole, qui nous séduit, mais les belles valeurs humaines qu’il véhicule... » a déclaré Benoit Quintard, Vice-Président de la caisse régionale, remerciant avec chaleur de leur action de terrain les bénévoles, joueurs et dirigeants des clubs de rugby présents.

Au premier rang de cette compétition, sur toute l’Occitanie, le S.O Millau Rugby s’est vu remettre, le Bouclier du Défi Mozaïc et de nombreux lots dont un chèque de 1500 € à valoir sur une formation de moniteur ou de technicien.

Ont été récompensés également par de nombreux équipements sportifs, le Lévezou Ségala Aveyron XV et le club tarnais de Sor Agout XV, respectivement 9ème et 10ème au classement général.

Comme l’a rappelé Jean-Yves Mouret, Secrétaire Général de la ligue Occitanie Rugby : « Ce beau défi repart maintenant vers un nouveau classement, tout le monde y travaille, tous les dirigeants s’investissent au niveau des actions sociétales qui font de ce Défi, un challenge particulier que nous tenons à faire vivre. Bonne saison à tous les clubs ! ».

Alain Azpiroz, Vice-Président de la ligue, en charge du budget, des partenariats et de la communication, a souligné la persévérance des dirigeants de la ligue et des partenaires qui ont su se réinventer pendant la période particulière de crise. Pour preuve, la mise en place, la saison dernière en substitution des "Finales Occitanie Jeunes Crédit Agricole", d'une compétition Esport à partir du jeu Mario Kart, intitulée la "LOR E-SPORT CUP Crédit Agricole".

Le lauréat du territoire de Nord Midi-Pyrénées était le club local de Rodez Rugby grâce à la performance de leur jeune licencié, Ethan Burguière, présent pour l'occasion. Le club Ruthénois est donc reparti avec un jeu de maillots personnalisés !

La Ligue Occitanie de Rugby et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées renouvellent leurs félicitations à l'ensemble des clubs récipiendaires, présents à cette remise.

Merci au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour son engagement et sa persévérance dans le soutien du rugby Amateur Occitan.