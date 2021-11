Béziers - Le Président de la République à Béziers le 16 novembre prochain

Dans la continuité de la présentation de France 2030, le Président de la République se rendra mardi 16 novembre à Béziers dans l’Hérault sur le site de l’entreprise « GENVIA ».

La ministre de la Transition écologique, Mme Barbara POMPILI, et la ministre déléguée, chargée de l’Industrie, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER participeront à ce déplacement.

Créée en mars 2021 et issue de la recherche du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et d’une collaboration avec le groupe Schlumberger, cette entreprise est spécialisée dans les technologies d’électrolyseurs servant à la production d’hydrogène décarboné.

Le développement d’une filière d’hydrogène décarboné est une priorité pour la souveraineté énergétique et industrielle de la France, et un vecteur énergétique indispensable à la neutralité climatique, permettant de verdir des secteurs entiers de l’économie. L’hydrogène doit notamment permettre de décarboner notre industrie et la mobilité lourde, ainsi qu’à moyen terme de permettre le stockage à grande échelle de l’électricité. La France a mis en place une stratégie de recherche, d’innovation et d’industrie, dotée de 7 Mds€ sur le sujet, que France 2030 doit permettre d’accélérer, en renforçant notamment son volet européen et territorial, pour faire de la France un des leaders mondiaux de l’hydrogène décarboné.