Occitanie - Vendredi 12 novembre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 552 hospitalisations en cours (+47) dont 98 en réanimation et soins critiques (+9) et on déplore 5255 décès à l’hôpital (+7 en 3j)

Ce bulletin précise également la progression rapide du nombre de nouveaux cas dans tous les départements en Occitanie. En moyenne régionale, le taux d’incidence atteint désormais 85,7 cas pour 100 000 habitants et le taux de positivité s’établit désormais à 3,3%. Ce sont des indicateurs qui confirment la dégradation actuelle de la situation épidémique.

Face à cette dégradation épidémique, les personnes les plus fragiles sont à nouveau appelées à bénéficier rapidement d’une dose de rappel vaccinal. Face à un virus qui circule davantage, c’est maintenant qu’il faut agir, pour se protéger sans attendre.