Le Grau du Roi - 3ème année de participation pour l'Institut Marin du Seaquarium à la SERD

Dans une semaine débute la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (20 au 28 Novembre 2021- SERD)

A ce titre pour la 3eme année, l'Institut Marin du Seaquarium se mobilise. Au programme (disponible sur www.seaquarium.fr )

- De l'action : Opération de marquage au sol dans les 3 communes de Terre de Camargue, "Ici Commence la Mer", ouvert à quelques participants qui le souhaiteraient... inscription obligatoire, places limités par ce lien :https://forms.gle/pLUVj79FRn9MhNdx9

- Des animation : Atelier Fresque du climat junior (mercredi pour les plus jeunes à 10h et 14h) ou Fresque Océane (en soirée vendredi 18H30 pour adulte), Atelier Faisons des Merveilles, Do It Yourself avec la CCTC(mercredi et samedi après-midi)...

- Des bons gestes : Publiés sur FB et au travers de chroniques journalière sur Delta FM Terre de Camargue.

Pour AGIR vite et ensemble, n'hésitez pas à venir participer.

Le programme complet en pièce jointe !

N'hésitez pas à le partager largement autour de vous.