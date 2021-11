Saint-Orens - L'école de rugby de St Orens labellisée FFR

L'école de rugby du Stade St Orens a mis en place lentement mais sûrement et avec minutie des structures d'accueil et de fonctionnement d'exception.

L'après Covid c'est géré avec précision et tant en effectif qu'en encadrement tout à été étudié, disposé et adapté non pour faire du chiffre mais pour donner aux enfants comme aux parents confort, convivialité et joie de jouer dans le respect des règles et de l'état d'esprit, valeurs de la discipline.

Une qualité qui a ouvert le *label* de la Fédération Française de Rugby sachant que tous les éducateurs et éducatrices sont diplômés avec un seul mot d'ordre et objectif = à St'O tout le monde joue , pas d'élitisme...joie, collectif, club, famille respect.

Les résultats sont probants, parents et enfants en bouche et oreille communiquent car le club cher au directeur général de l'école de rugby David Bruned voit ses effectifs en % de plus de 30 points.

L'école de rugby du stade Saint Orens a reçu dernièrement les félicitations des élus locaux mais aussi beaucoup de communes avoisinantes dont de plus en plus de gamins sont accueillis y compris en Baby rugby .

Gérard Miguel, chargé de mission à la Ligue Occitanie Rugby (et st.orennais) félicitait David Brunet et son équipe technique tout en soulignant les accompagnements de plus en plus important du comité départemental de rugby ainsi que de la Fédération et de la Ligue.

Il concluait en précisant '' l'éducatif, le baby rugby, le rugby a l'école,les écoles de rugby sont des objectifs majeurs et tant en 2021 que les saisons prochaines les écoles de rugby et clubs seront soutenus en ce sens''

Label obtenu...le rugby à St'O...bravo.