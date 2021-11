Sète - Escale à Sète fera son grand retour du 12 au 18 avril 2022

Le 10 mars 2020, Escale à Sète annulait sa 10e édition en raison de la crise sanitaire.

Plus d’un an et demi plus tard, ce mardi 9 novembre, le festival des traditions maritimes a dévoilé les grandes lignes de son édition 2022. L’équipe d’Escale à Sète a su reculer pour mieux sauter, ou plutôt louvoyer comme on le dirait en langage marin. Le festival sera de retour du 12 au 18 avril 2022 pour un moment “festif, fraternel et magique” pour reprendre les mots de Wolfgang Idiri, son directeur.

C’est à bord du remorqueur de la Marine nationale, L’Abeille Flandre, qu’Escale à Sète avait donné rendez-vous ce mardi pour la signature officielle des quatre parrainages de l’édition 2022. Quatre parrainages qui correspondent aux quatre piliers du festival : l’Éducation nationale pour l’enseignement, l’Ifremer pour l’environnement, la Société nationale des sauveteurs en mer pour la solidarité et le Musée national de la Marine pour la culture. Un moment choisi par Wolfgang Idiri pour dévoiler l’affiche de cette nouvelle édition et en présenter les temps forts.

Parades, bataille navale, dégustation…

Parmi ces temps forts : la grande parade d’arrivée des bateaux le mardi 12 avril, la bataille navale le mercredi 13, la fête des Pays-Bas le jeudi 14, la mise en valeur des acteurs maritimes le vendredi 15, le grand défilé des équipages le samedi 16, la grand-messe œcuménique le dimanche 17 et la parade de départ le lundi 18. Une dizaine de villages thématiques prendront place sur les 3 km de quai pour faire la part belle à l’environnement, la pêche, la culture maritime mais aussi proposer des animations pour les plus petits. Le festival sera, encore une fois, l’occasion rêvée de déguster les produits de la mer avec une cinquantaine de restaurants partenaires de l’opération “Escale assiette”.

“Il a fallu pendant deux ans maintenir le cap et Escale à Sète n’a pas eu de difficultés pour motiver ses bénévoles, la population et les professionnels” a félicité le maire François Commeinhes tout en rappelant que le festival générait 100 € de retombées économiques par visiteur “dans une ambiance qui permet de fédérer les acteurs du monde maritime à Sète”. Cette présentation a aussi permis de remercier les partenaires de la manifestation qu’ils soient institutionnels, publics ou privés, comme la Ville de Sète, la Région, le département, Sète agglopôle Méditerranée, Suez ou encore La Caisse d’épargne.