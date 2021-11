Sète - Après-midi dansant pour les seniors le jeudi 2 décembre

Le CCAS de Sète organise un après-midi dansant le jeudi 2 décembre 2021 de 14 h à 17 h à la salle Georges Brassens au quai du Mas Coulet.

Cet après-midi dansant est ouvert aux Sétois de 65 ans et plus (65 ans au 1er décembre 2021). Inscription obligatoire (jauge limitée) jusqu’au 23 novembre directement au CCAS, Villa d’Este, 220 avenue du Maréchal Juin les lundi, mardi et jeudi de 14 h à 16 h.

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile seront demandés lors de l’inscription.

Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à l’événement.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service autonomie via la ligne bleue au 04 99 04 73 33.