Occitanie - Une nouvelle Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) vient d'être installée en Occitanie.

Réunie ce jour, son assemblée plénière a réélu pour Président le Pr Laurent SCHMITT, qui a souligné lors de sa candidature les principaux défis qu’il souhaite relever pour ce nouveau mandat : donner aux usagers une place prépondérante, permettre un accès facilité à toutes les possibilités de soins, réduire les inégalités en santé, être à l’écoute des enjeux de santé de tous les territoires d’Occitanie.

Auprès de l’Agence Régionale de Santé, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) exerce un rôle consultatif essentiel en tant qu’instance de démocratie sanitaire. Ce « Parlement » régional de la santé rassemble 121 représentants de tous les acteurs qui interviennent sur les questions de santé en Occitanie, au titre de la prévention, des soins, du secteur médico-social, mais aussi en tant que représentants des usagers, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux…

En ouverture de cette séance d’installation, Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’Agence régionale de santé, a souligné le caractère exceptionnel des enjeux sanitaires actuels et des défis à relever au cours des années à venir. Dans un contexte épidémique qui reste préoccupant actuellement, Pierre Ricordeau a d’abord rendu hommage à tous les professionnels de santé de la région qui sont engagés depuis plus de 18 mois au service de nos concitoyens.

Tirant quelques enseignements de cette pandémie, le Directeur Général de l’ARS a souligné à quel point la crise sanitaire a fortement accentué les enjeux de santé publique déjà mis en exergue dans le projet régional de santé, tant sur les questions de la prévention, de la prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé, de l’accès aux soins et de l’accompagnement du vieillissement… La nouvelle Conférence régionale de la santé et de l’autonomie contribuera activement à la réflexion sur ces questions de santé, mais aussi sur les problématiques nouvelles qui ont été accentuées ces derniers mois : la prise en charge du Covid long, les accompagnements en santé mentale, le rattrapage des retards dans les dépistages, l’importance des campagnes de vaccination, l’adaptation de notre offre de soins pour lutter contre des inégalités d’accès à la santé… Pour répondre à ces nouveaux enjeux de santé publique, les acteurs de santé ont aussi renforcé leurs coopérations au cœur de nos territoires pendant cette période de crise sanitaire. C’est un atout qui se complète désormais d’un investissement renforcé dans la santé, notamment dans le cadre du Ségur.

Face à ces défis, la démocratie sanitaire et notamment la nouvelle conférence régionale de la santé et de l’autonomie ont un rôle majeur à jouer. En tant que Président, le Pr Laurent SCHMITT prendra appui sur les travaux de la commission permanente et des 4 commissions spécialisés de la Conférence, dont les Président.e.s et Vice-Président.e.s ont également été élus en séance :

Commission « Prévention » :

Présidente : Dr Françoise CAYLA (CREAI ORS Occitanie)

Vice-Présidente : Valérie GARNIER (URPS Pharmaciens)

Commission « Organisation des soins » :

Président : Pr Emmanuel DE LA COUSSAYE (SUdF)

Vice-Président : Dr Jean-Christophe CALMES (URPS - Médecins)

Commission « Prises en charge et accompagnements médico-sociaux » :

Président : M. Philippe JOURDY (ASEI - FEHAP)

Vice-Présidente : Dr Nicole CRISTOFARI (ADMR Occitanie)

Commission « Droits des usagers du système de santé » :