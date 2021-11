Sète - La Ville de Sète continue de vous résumer les annonces liées à la crise du Covid.

Afin d’accompagner les Sétois pendant la crise sanitaire, la Ville vous informe en temps réel sur l’état de la situation en France et à Sète. Dernières mesures, règles à respecter, vaccination… retrouvez les informations sur cette page.

SE FAIRE VACCINER À SÈTE

Mise à jour mercredi 10 novembre 12 h

Les dernières informations à connaître

– Retour du port du masque dans les écoles : en raison de la reprise de l’épidémie, le port du masque sera de nouveau obligatoire à l’école élémentaire à partir du lundi 15 novembre dans toute la France.

– La dose de rappel obligatoire pour les plus de 65 ans : à partir du 15 décembre, les plus de 65 ans vaccinés depuis plus de six mois devront justifier de l’injection d’une troisième dose de vaccin, ou dose de rappel, pour prolonger la validité de leur pass sanitaire. Concernant les personnes de 50 à 65 ans, la campagne de rappel commencera le 1er décembre mais elle ne conditionnera pas, pour le moment, la validité du pass sanitaire. Pour le reste de la population, cette dose est recommandée, mais pas obligatoire, uniquement pour les publics vulnérables et les personnes vaccinées avec le vaccin à une dose Janssen.

– Renforcement du contrôle du pass sanitaire : lors de son allocution du 9 novembre, le chef de l’État, Emmanuel Macron, a annoncé un renforcement des contrôles du pass sanitaire partout sur le territoire. Ce pourrait être le cas des gares, des aéroports ou des lieux publics déjà soumis à sa présentation.

– Fin de la gratuité des tests : depuis le vendredi 15 octobre, les tests PCR et antigéniques ne sont plus remboursés pour les personnes non vaccinées, sauf si elles disposent d’une prescription médicale. Le tarif est de 44 euros pour un test PCR et 22 euros pour un test antigénique. En revanche, ils continueront d’être remboursés pour les personnes vaccinées, sur présentation du QR code attestant de la vaccination.

– Le port du masque plus obligatoire en extérieur et dans les lieux soumis au pass sanitaire : le masque n’est plus obligatoire partout en ville ainsi que dans les lieux soumis au pass sanitaire (excepté pour les lieux privés souhaitant maintenir l’obligation). Il reste obligatoire dans les rues piétonnes et espaces très fréquentés : par exemple dans les marchés, files d’attente et rassemblements.

– Le pass sanitaire étendue dès 12 ans : le pass sanitaire a été étendu au niveau national aux adolescents à partir de 12 ans et 2 mois depuis le 30 septembre. Il est notamment obligatoire pour les restaurants, cinémas et pour participer à certaines sorties scolaires. Pour rappel, le pass sanitaire s’applique également pour tous les adolescents à partir de 12 ans et 2 mois et pour tous les adultes à l’entrée des musées, médiathèques et équipement sportifs. Il est également requis au centre balnéaire Fonquerne et sur le bateau du centenaire Brassens.

– Rendez-vous pour le rappel de vaccin (3e dose) : des rendez-vous pour le rappel de vaccin contre la Covid-19 sont ouverts pour le centre de vaccination de Sète. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib en cliquant ici.

Pass sanitaire : comment l’obtenir ? Une fois vacciné, vous recevez un document avec un QR code. Ce justificatif peut vous servir de pass sanitaire en version papier. Si vous souhaitez avoir l’attestation au format numérique, vous pouvez scanner le QR Code via l’application Tous anti-covid. Vous recevrez alors un message vous indiquant le délai avant la validation du schéma vaccinal complet. Après ce délai, vous pourrez faire valoir votre pass sanitaire avec votre smartphone. Si vous ne voulez pas installer l’application Tous anti-covid, vous pouvez aussi récupérer votre pass sanitaire sur le site de l’assurance maladie en cliquant ici.

Le pass sanitaire peut-être :

1) Une attestation de vaccination complète (2 doses + une semaine après la seconde injection pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca / 1 dose + quatre semaines pour le vaccin Johnson & Johnson).

2) Le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h.

3) Un certificat de rétablissement de la Covid-19, c’est-à-dire un test PCR ou antigénique positif d’au moins onze jours et de moins de six mois.

Où réaliser un test PCR ou antigénique à Sète ?

Laboratoire Biomed

Le laboratoire Biomed, situé rue Maurice Clavel, réalise des test PCR. Plus d’informations au 04 67 18 33 40 ou prise de rendez-vous directement sur Doctolib.

Pharmacies

Il est aussi possible de se faire tester dans la plupart des pharmacies sétoises. Les informations ci-dessous étant susceptibles de changer, veuillez contacter les pharmacies par téléphone avant de vous rendre sur place.

– Pharmacie Escudero – 6 avenue Victor Hugo – 04 67 74 62 59 (9 h-12 h/14 h-18 h)

– Pharmacie Saleur – 639 boulevard Mendes France – 04 67 53 24 83 (sur rendez-vous via doctolib)

– Pharmacie Arsac – 11 boulevard de Verdun – 04 67 53 64 52 (sur rendez-vous par téléphone)

– Pharmacie Bagan/Goertz, place Edouard Herriot – 04 67 53 11 44 (le matin)

– Pharmacie Bodart/Villena – 24 Grand Rue Mario Roustan – 04 67 74 31 86 (sur rendez-vous)

– Pharmacie des Halles – 8 rue Gambetta – 04 67 74 81 24 (sans rendez-vous)

– Pharmacie Chappet/Enjalbert – 52 rue des Fauvettes – 04 67 51 24 07 (9 h 30-12 h/14 h 45-18 h)

– Pharmacie D’acunto – 30 quai Maréchal de Lattre de Tassigny – 04 67 74 55 34 (sans rendez-vous)

– Pharmacie Dilme – 74 Grand Rue Mario Roustan – 04 67 74 62 29 (9 h 30-12 h 30/14 h 30-18 h 30)

– Pharmacie Dolci – 18 rue de la Révolution – 04 67 51 36 52 (sans rendez-vous)

– Pharmacie Dolci – 45 boulevard Chevalier de Clerville – 04 67 53 49 30 (sans rendez-vous)

– Pharmacie Dufoix/Cortade – 41 quai Docteur Scheydt – 04 67 74 27 00 (sur rendez-vous)

– Pharmacie Ferrando – 3 place Delille – 04 67 74 36 04 (9 h-12 h 45)

– Pharmacie Fourcade – Laverdure – 220 avenue du Marechal Juin

– Pharmacie Lary/Albert – 115 boulevard Camille Blanc

– Pharmacie Le Sausse – 14 rue du 11 Novembre 1918 – 04 67 74 36 94 (sans rendez-vous, 8 h 30-19 h 45)

– Pharmacie Millet/Nogue – 14 rue Honore Euzet – 04 67 74 51 19 (sans rendez-vous, 8 h 30-19 h 30 sauf le midi)

– Pharmacie Reboul/Crouzillac – 1104 boulevard de Verdun – 04 67 53 08 53

– Pharmacie Sanchez – 26 rue Gambetta – 04 67 74 38 41 (8 h 30-19 h 30 et samedi 8 h 30-19 h)

– Pharmacie du Saint-Clair – 16 rue Paul Valéry – 04 67 74 34 93 (sans rendez-vous)

Des cabinets d’infirmiers proposent également des rendez-vous pour des test PCR via la plateforme Doctolib. Cliquez ici pour consulter la liste

Vaccination à Sète

Pour prendre votre rendez-vous et vous faire vacciner à Sète, cliquez ici pour vous rendre sur la plateforme Doctolib. Le site accueille le public du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h 30.

La vaccination a ouvert aux 12-17 ans depuis le 15 juin en France avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Les parents ou responsables légaux doivent donner leur accord en remplissant une attestation téléchargeable en cliquant ici, mais n’ont pas besoin d’être présents tous les deux au moment de la vaccination. La vaccination des adolescents a lieu uniquement en centre de vaccination, et non en pharmacie comme ça peut être le cas pour les adultes. Les personnes vaccinées ne sont désormais plus considérées comme cas contact mais elles doivent respecter les mesures barrières avec toutes les personnes de leur entourage pendant une semaine. Pour les personnes non vaccinées, la durée de 10 jours d’isolement est toujours recommandée.

Marchés et Halles

Tous les marchés, ainsi que les brocantes et les puces, ont repris normalement à Sète. Plus aucune jauge n’est appliquée pour le marché couvert des Halles. Les gestes barrières et protocoles sanitaires doivent continuer à être rigoureusement respectés.

Conseils municipaux

En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal du lundi 27 septembre se déroulait dans un format réduit mais pouvait être suivi en direct sur notre site Internet. Cliquez ici pour accéder au replay.

Aide aux séniors

Les services sont renforcés pour les seniors et plus vulnérables durant la crise sanitaire. Notez que la Ville maintient sa ligne téléphonique appelée “ligne bleue”. Elle permet aux personnes à partir de 60 ans, et/ou en situation de handicap ou de maladie chronique d’être renseignées au quotidien, notamment dans le contexte sanitaire actuel. Pour contacter la ligne bleue, appelez le 04 99 04 73 33. Le CCAS propose aussi un registre des personnes isolées sur lequel les personnes considérées comme vulnérables peuvent s’inscrire. Sont concernés par ce service : les personnes âgées de plus de 65 ans et plus habitant à leur domicile, les personnes de 60 ans et plus ne travaillant pas et habitant à leur domicile, et les adultes handicapés. Le formulaire nominatif est téléchargeable ici.