Occitanie - La gratuité des transports pour les jeunes voyageurs est déjà une réussite

Carole Delga : « Grâce à la gratuité, nous décuplons la fréquentation des transports en commun par les jeunes »

Expérimentée entre avril et août et généralisée en septembre, la gratuité des transports pour les jeunes voyageurs est déjà une réussite. Avec plus de 10 000 jeunes de moins de 26 ans, le nombre de jeunes voyageurs utilisant le train au quotidien a augmenté de 35% (par rapport à 2019).

« Particulièrement conscients des enjeux climatiques et encore peu dépendant des déplacements individuels, les jeunes de moins de 26 ans sont déjà nombreux à bénéficier de l'opération + = 0. Cette tarification très avantageuse va jusqu'à la gratuité totale tout au long de l'année dès lors que le train est utilisé quasi quotidiennement. Elle a déjà permis de fortement fidéliser un nouveau public et je suis fière que le 10 000ème ait passé le pas ce week-end ! C'est autant de voitures qui ne sont pas sur la route chaque jour : autant de pollution en moins et de sécurité offerte à nos jeunes.

Cet effort, inédit en France, porté par la Région Occitanie et SNCF, doit ouvrir la voie à de nouvelles pratiques. Avec le développement de l'offre de transport du quotidien, grâce notamment à la réouverture de lignes de trains dans nos départements, mais également à l'augmentation du nombre de trains sur les lignes existantes, l'Occitanie conforte sa position de pionnière pour les transports en commun.

A l'heure du Sommet de la COP26 et de l'urgence climatique qui ne cesse de se rappeler à nous, il est primordial que chacun se mobilise. Avec notamment sa politique volontariste en faveur du transport collectif, la Région apporte sa contribution à l'effort national et international, et les jeunes, par leur fidélité au train, démontrent que c'était le bon choix. », a déclaré Carole Delga.

La Région Occitanie et SNCF Voyageurs ont généralisé en septembre dernier la gratuité, sur le réseau de trains régionaux liO, pour les jeunes d'Occitanie âgés de 18 à 26 ans : « + = 0 ».

Le principe est simple, « je voyage plus, je paye 0 », et se matérialise par la création d'un compte mobilité crédité au gré des voyages :

- De 0 à 10 trajets : le jeune voyageur bénéficie de la tarification à - 50% sans autre engagement nécessaire de sa part ;

- De 11 à 20 trajets : il voyage gratuitement ;

- De 21 à 30 trajets : il voyage toujours gratuitement et alimente la cagnotte qui lui permettra de bénéficier des premiers trajets offerts le mois suivant. Résultat : dès lors que le jeune fait un minimum de 30 trajets par mois, il voyage gratuitement toute l'année.

Le succès rencontré par cette nouvelle offre, avec plus de 10 000 jeunes inscrits en moins de deux mois, est à la fois celui d'une démarche innovante, utile aux usagers réguliers du trains, mais également celui d'une méthode simple et humaine. Humaine, parce que les agents SNCF présents en gare et dans les trains, invitent régulièrement les jeunes voyageurs à s'informer sur « + = 0 ». Simple puisque quelques clics suffisent pour bénéficier de cette gratuité.

Pour bénéficier de « + = 0 » : une appli simple et pratique !

Cette offre simplifie la mobilité en permettant de se déplacer partout en Occitanie d'un simple clic, et gratuitement dès lors que le nombre de trajets cible est atteint. Une application dédiée, disponible sur Android et iOS, se charge de comptabiliser les trajets effectués grâce à la géolocalisation, obligatoire pour que le système fonctionne. Dénommée FAIRTIQ Lab, l'application est ainsi capable de détecter que son utilisateur est dans une gare, qu'il prend une ligne liO Train et qu'il descend plus loin. Son algorithme, fondé sur l'Intelligence artificielle, prend en compte les itinéraires empruntés et les vitesses de déplacement. En cas de contrôle à bord de liO Train, le voyageur présente son billet activé automatiquement par l'application.

Modalités et informations pratiques pour en bénéficier : https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/ jeunes/plus-egal-zero