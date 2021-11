Du 11 au 14 novembre, à Paris, la Région Occitanie et l'agence AD'OCC, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Occitanie, accompagnent 85 entreprises artisanales régionales des filières santé, bien-être, art de vivre avec l'objectif de leur favoriser l'accès aux marchés et aux consommateurs.

Toutes ces entreprises revendiquent le Made in France.

MIF Expo est le grand rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent acheter des produits fabriqués en France. En 2019, plus de 80 000 visiteurs étaient sur le salon.

L'agence AD'OCC et la CMAR Occitanie ont fédéré les entreprises régionales et les marques départementales existantes autour d'un pavillon Occitanie de 400m2. A l'occasion du salon, la Région Occitanie, la CMAR Occitanie vont lancer la signature régionale « Fabriqué en Occitanie ». Ce regroupement rassemble des professionnels des filières artisanat d'art, santé/beauté et bien-être, mode et accessoires, maison/déco et bricolage, et vise à faire rayonner les savoir-faire et les talents présents sur le territoire, soutenir l'emploi local et renforcer l'attractivité économique.

Plus d'infos sur : www.fabrique-en-occitanie.fr

En amont de ce regroupement du collectif sous l'identité du Fabriqué en Occitanie, AD'OCC et la CMAR Occitanie ont déployé un programme d'accompagnement des entreprises et artisans pour maximiser leur réussite avec notamment : des ateliers comme l'atelier Made in France avec le Pôle économique des Douanes régionales, des actions marketing pour renforcer la visibilité du territoire et l'ensemble du savoir-faire de ces entreprises et artisans.

« Depuis plusieurs années, la Région Occitanie a fait du local et du produit en Occitanie une de ses priorités. Nous agissons pour soutenir nos commerçants, artisans et fabricants et valoriser les savoir-faire présents sur notre territoire. Que ce soit à travers l'initiative "Dans Ma Zone", le lancement de l'ARIS pour (re)localiser d'activités ou la plateforme Epargne Occitanie, nous faisons vivre notre économie locale. Le lancement de la signature régionale « Fabriqué en Occitanie » est une nouvelle étape de franchie, qui sera enrichie dans les semaines à venir. La crise sanitaire et économique demande de faire preuve de patriotisme régional envers nos commerces de proximité. J'encourage les citoyens d'Occitanie à acheter des produits locaux, à privilégier les commerces de proximité et à soutenir des projets locaux, notamment en cette période de fêtes de fin d'année » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Les 85 entreprises (en bref) :

Sous pavillon Occitanie :

ARTHUR DUPUY ; Eaux de Cologne, bougies et parfums d'ambiance ; Hérault

ATELIER BOUT DE BOIS ; Objets déco en bois ; Gard

BELESA ; Cosmétiques ; Gard

BIOME ; Table en bois haut de gamme ; Haute-Garonne

CALICE ; Aérateur de vin ; Gard

CERAMIQUE SANT VICENS ; Céramique ; Pyrénées-Orientales

COEUR DE CUIVRE ; Alcools et spiritueux ; Gard

CONFECTION BOIS ; Accessoires bois ; Gard

COQUES EN STOCK / NEO 4Ariège5 ; Bateau coque adapté aux personnes en situation de handicap ; Gard

COUTEAUX VITAL ; Coutellerie ; Haute-Garonne

COUTELLERIE DU BARRY ; Coutellerie ; Gard

COUTELLERIE LE CAMARGUAIS ; Coutellerie ; Gard

CREPOCHOCO ; Maroquinerie ; Gard

DA RUA BIJOUX ; Bijoux ; Lozère

ESCALIERS BOIS DE L'AUBRAC ; Escaliers ; Aveyron

ESTELLON ; Maroquinerie ; Gard

FUMEL 3D ; Maquette immobilière ; Aveyron

FUTAINE ; Fabricant literie bio ; Ariège

GREEN MAMMA ; Collants de grossesse éco-responsables; Haute-Garonne

HECTOR ET VIRGILE ; Bijoux et accessoires en cuir ; Haute-Garonne

HUNDRED MILES ; Caravanes ; Tarn

KIPPIT ; Electroménager durable ; Haute-Garonne

LA 3 AIGUILLES ; Couture 0 déchet ; Lot

LA CUILLERE GOURMANDE ; Confitures ; Gard

LA MAISON DE LA VIOLETTE ; Créations autour de la violette ; Haute-Garonne

L'ACCENT ; Cosmétiques ; Gard

LAGUIOLE VILLAGE ; Coutellerie ; Aveyron

LAKEMAKELD ; Maroquinerie ; Lot

LES AMES SAUVAGES ; Savons ; Gard

LES EMAUX MLINE ; Bijoux en émail ; Hérault

LES SECRETS D'ELO ; Cosmétique ; Aveyron

LOKICOOL ; Piscine container ; Pyrénées-Orientales

LOUISE EMOI ; Savon lait de chèvre ; Tarn

MAROQUINERIE PHLIPPE SERRES ; Maroquinerie ; Tarn

MENUISERIES COMBES ; Menuiserie et ébénisterie ; Aveyron

MISSEGLE ; Vêtements et accessoires en fibre naturelle ; Tarn

MONTCAPEL ; Chapellerie ; Aude

NENUFARM ; Aquarium Potager ; Haute-Garonne

NKD PUZZLE ; Jeu et casse-tête en bois ; Hérault

OPTEO ; Groupement d'ESAT ; Aveyron

OSB DRUM ; Instruments de musique recyclés ; Gard

PERFORME ; Beauté bien-être - sport ; Haute-Garonne

PRISM ; Dispositifs de protection ; Hérault

PROPOLIA ; Cosmétique ; Hérault

SOIERIES DES CEVENNES ; Mailles de soie ; Gard

SOULIER EBENISTERIE ; Meubles ; Tarn-et-Garonne

STUDIO TIPLED; Ebeniste - design; Haute-Garonne

SUBTEA'L ; Sculpture et céramique ; Gard

TROIS SUR TROIS ; Bougies ; Haute-Garonne

Hors pavillon :