Hérault - Le Marché de Noël à Valmagne fait son grand retour !

Samedi 27 et Dimanche 28 Novembre de 10h à 18h



L'Abbaye de Valmagne organise son grand marché de Noël les 27 et 28 Novembre 2021. Le " Cracker Fair", à l'anglaise, accueillera artisans, créateurs et stands alimentaires pour commencer ses achats de Noël dans une ambiance conviviale, festive et gourmande.



Ces 220 exposants, sélectionnés pour leur savoir-faire, seront présents sur les parties extérieures et intérieures du monument. L'entrée, de 5€ par personne et gratuite pour les moins de 12 ans se fera sur présentation du pass sanitaire et donne accès au marché ainsi qu'au monument historique.