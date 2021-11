Occitanie - Y-a t-il trop de résidences secondaires en Occitanie ?

Y A-T-IL TROP DE RÉSIDENCES SECONDAIRES EN OCCITANIE ?

Avec 500 000 résidences secondaires, l’Occitanie est la région de France qui en compte le plus. Des logements souvent proposés en location courte durée. Le phénomène s’accroit et les villes voient rouge : pénurie de logements pour les habitants à l’année, flambée du marché immobilier, sur-fréquentation touristique… A l’image de Montpellier ou Sète, plusieurs communes ont décidé de durcir les règles en augmentant les taxes ou en limitant les jours de location. Est-ce la bonne solution ? Faut-il limiter les résidences secondaires malgré une demande de plus en plus forte ? Anne-Sophie MANDROU en débattra avec ses invités depuis la ville de Sète :