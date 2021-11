Florensac - La cave de Florensac change de nom , s'engage et met le cap sur l'excellence

LA CAVE DE FLORENSAC CHANGE DE NOM, S’ENGAGE ET MET LE CAP SUR L’EXCELLENCE

Pour briser l’image poussiéreuse encore associée aux caves coopératives, la nouvelle génération d’artisans-vignerons de la cave de Florensac s’engage pour mettre en avant l’étonnante qualité de ses vins de caractère et se rebaptise : Florès.

FLORÈS : UN VIN, UN TERROIR, UNE EMPREINTE

Un nom plus en phase avec la personnalité et les valeurs de la cave qui trouve son origine au XVIIème siècle, dans l’expression provençale « faire florès » synonyme de succès et de reconnaissance.

Un nom qui fait résonance à son engagement pour la biodiversité et ses ambitions pour améliorer ses performances environnementales afin d’être certifié HVE3. Véritable modèle d’économie circulaire, la cave gère plus de 570 ha en culture raisonnée (confusion sexuelle, désherbage par intercep, contrôles hydriques, parcelles bio…), recycle aujourd’hui tous ses résidus après vinification et produit même 44% de son énergie grâce à son parc photovoltaïque.

Enfin un nom qui reste connecté à Florensac et son terroir privilégié bordé par l’étang de Thau. Situé au cœur de l’appellation Picpoul de Pinet, c’est la promesse d’une aventure humaine basée sur l’entraide et la collaboration, pour ces amoureux du vin et de la terre qui réaffirment ainsi leur volonté d’apporter à leur production toutes ses lettres de noblesse. En 2020, Florès est devenue une des premières caves productrices de vins blancs dans l’Hérault.

UNE PROMESSE POUR LES CONNAISSEURS MAIS AUSSI UN ENGAGEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marc Carda, président de la cave depuis 2017 :

« Notre secret et notre force résident dans le travail solidaire et l’esprit

de famille écoresponsable de nos

70 coopérateurs, qui n’ont de cesse de s’investir sans compter pour la qualité des vins.

Chaque année, nous n’hésitons pas à nous remettre en question et adaptons chaque choix et chaque action en fonction des différentes récoltes pour des vins à la personnalité unique et authentique.

En général, il suffit de goûter nos vins une seule fois pour être conquis. »