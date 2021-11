Frontignan - Je suis Carmen de la Cie Attention fragile, du 17 au 19 novembre prochain à Frontignan

Opéra et cirque / Je suis Carmen

Une création 2021 de la Cie Attention fragile

Depuis plus de dix ans, en partenariat notamment avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville propose des spectacles de cirque contemporain, originaux et innovants sur le site qu’elle a tout spécialement aménagé dans le quartier de La Peyrade. Sous leurs chapiteaux, des dizaines de compagnies, illustres ou en devenir, accueillant un large public de spectateurs et/ou de stagiaires ont contribué à faire de Frontignan la Peyrade la terre circassienne du bassin de Thau.

Du 17 au 19 novembre, dans le cadre du festival Temps de cirque dans l’Hérault, la Ville de Frontignan la Peyrade accueille la compagnie Attention fragile, qui vient nous présenter sa nouvelle création 2021 avec son spectacle Je suis Carmen.

Je suis Carmen - Cie Attention Fragile

En partenariat avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre du festival Temps du cirque dans l’Hérault.

Ecriture et mise en scène : Gilles Cailleau

Carmen n’est pas une histoire d’amour. Si c’en était une, ce serait ce simple fait divers dont la banalité est déjà en soi tragique : un homme aime une femme qui ne l’aime plus alors il la tue.

L’œuvre ne raconte pas une histoire, elle montre un mystère : la force de la liberté de Carmen face à José. Devant nous 2 artistes : une cantatrice et une circassienne. Un duo de femmes nous offre en toute intimité leur part indomptable sous un chapiteau de poche.

La compagnie

Attention fragile, créée par Gilles Cailleau et Patou Bondaz en 1999, part d’une question : comment, plutôt que de jouer devant, peut-on jouer parmi des gens ? Comment les relations acteurs-spectateurs peuvent-elles fonder le propos artistique de la création ?

​Revendiquant son appartenance transversale aux arts de la piste, au théâtre et aux arts de la rue, la compagnie promène ses chapiteaux en France et à l’étranger. Elle est programmée dans tout type de lieux, des plus reconnus aux plus minuscules. Venu du théâtre et happé par le cirque, Gilles Cailleau a écrit et mis en scène tous les spectacles de la compagnie.

​Attention fragile rassemble des gens qui travaillent ensemble depuis 30 ans et s’ouvre perpétuellement à de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouveaux regards.

Opéra et Cirque

A partir de 10 ans - Jauge 50 personnes. Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Espace chapiteau, avenue du Stade, quartier de La Peyrade

Réservations : 04 67 18 31 60

Gratuit - Durée : 1h30

Mercredi 17 novembre : 11h et 20h

Jeudi 18 novembre : 20h

Vendredi 19 novembre : 20h

À noter

Une surprise vous attend : les 2 artistes interviendront en commando lyrique sur le marché du centre-ville jeudi 18 novembre à 11h.