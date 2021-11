Frontignan - Dons alimentaires : Les frontignanais se sont mobilisés !

Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre prochain, un appel aux dons avait été lancé par le Secours populaire auprès des écoliers et de leur famille mais aussi de toutes celles et ceux qui souhaitaient participer à l’élan de solidarité.

Le secours populaire français, soutenu par le Centre communal d’actions sociales (CCAS) de Frontignan la Peyrade a participé activement à la journée mondiale du refus de la misère, le dimanche 17 octobre dernier.

En partenariat avec la Ville et des associations, le comité local du Secours Populaire assure la distribution alimentaire pour les Frontignanais.es et Lapeyradois.es au sein de l’espace solidaire Muhammad-Yunus.

Le constat actuel en matière de distribution alimentaire pour les publics les plus en difficultés fait état d’un déficit de denrées alimentaires non périssables, en particulier le lait, la farine et le sucre.

Face à cette situation et afin de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux valeurs de l’entraide et de la solidarité, une opération de collecte de ces produits a été effectuée dans les écoles de la ville, du 18 au 21 octobre.

Les citoyen.ne.s qui souhaitaient participer spontanément à cette collecte pouvaient également déposer leurs dons directement à l’espace solidaire Muhammad-Yunus.

Ainsi, ce sont 576 dons (131 litres de lait, 112 paquets de sucre, 141 de farine, 78 de pâtes, 20 de riz mais aussi boites de conserves, pots de confiture, gateaux…) qui ont été récoltés et remis aux responsables de l’antenne locale du secours populaire ce lundi 8 novembre en présence de Claudie Minguez, première adjointe déléguée à la ville éducatrice et Isabel Vilaverde-Fiuza, chargée de l'urgence sociale. Ils seront bientôt ditribués aux Frontignanais.es et Lapeyradois.es les plus démunis via l’épicerie solidaire gérée par le Secours populaire Français et installée au sein de l’espace Muhammad-Yunus. Bravo aux jeunes Frontignanais.es et Lapeyradois.es, aux familles et à tous les particuliers qui se sont mobilisés dans le cadre de cette action !

Contacts :

Épicerie sociale et solidaire, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie