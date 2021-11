Hérault - La CCI Hérault satisfaite du nouveau dispositif à destination des entreprises nouvellement créées

Aide coûts fixes rebond nouvelles entreprises : une revendication de la CCI enfin entendue !

La cellule de crise accompagnera les demandes en ligne

Depuis le début de la crise, la CCI Hérault, par la voix de son Président André Deljarry n’a eu de cesse de faire remonter aux équipes de Bruno Lemaire et d’Alain Griset l’impérieusenécessité d’accompagner les entreprises nouvellement créées, ayant elles aussi subies les

conséquences sur une activité n’ayant pas eu le temps de démarrer.

Après de nombreuses réunions tout au long de l’année 2021 à être audités, après avoir participé aux différentes visio-conférences organisées par les députés de la majorité, après avoir insisté sur le sujet au travers de nombreux courriers, nous avions obtenu de M. le Ministre Alain Griset le déploiement du dispositif à destination des entreprises nouvellement reprises.

Si cette avancée était déjà majeure, elle ne couvrait pour autant pas entièrement notre demande et continuait d’exclure les créations d’entreprises.

« Aussi aujourd’hui, je suis ravi de la mise en place du nouveau dispositif d’aide sur les coûts fixes pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021. Nous nous sommes battus pour, et c’est une réelle satisfaction de voir que cela a abouti.

Depuis le début de la crise, on me répondait qu’un tel dispositif était trop compliqué à mettre en place, les modes de calculs impossibles. En faisant des propositions concrètes et en déconstruisant une à une les objections, nous y sommes arrivés !

Les équipes de la CCI accompagneront donc désormais les entreprises qui le désirent dans leur demande d’aide par voie dématérialisée, entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, toujours au travers de notre cellule : covid19@herault.cci.fr » André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie