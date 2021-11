Gaillac - CHAI Mon Vigneron va animer le vignoble de Gaillac du 18 au 21 novembre

À vos agendas ! L'AOP Gaillac organise du 18 au 21 novembre son événement CHAI Mon Vigneron, l’occasion parfaite pour découvrir ses primeurs, ses vignerons et son vignoble, l’un des plus vieux de France ! 4 journées placées sous le signe de la convivialité gaillacoise grâce aux nombreuses dégustations orchestrées par les vignerons qui sauront transmettre toute leur passion dans la bonne humeur ! D’autres animations tant œnologiques qu'humaines sont au programme : concerts, visites, repas et mini marchés... 38 domaines participent à cette manifestation !

Aperçu de quelques animations :

Jeudi 18 novembre : Soirée cabaret avec repas gastronomique et soirée musicale en l’honneur de Claude Nougaro à la cave Técou - Vinovalie

Vendredi 19 novembre : Apéro huîtres avec dégustation de primeur blanc au domaine Carcenac

Samedi 20 novembre : Le Rallye du Primeur...en bus ! Road Trip sur les routes du vignoble de Gaillac ou Mini escape-game à la Maison Labastide

Dimanche 21 novembre : Exposition de voitures et motos de collection au domaine La Croix Des Marchands