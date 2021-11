Sète - Ocean Hackathon : la start up Lineup Océan représentera notre territoire à la grande finale

Ocean Hackathon : la start up LINEUP OCEAN représentera notre territoire à la grande finale prévue à Brest le 15 décembre

Il y avait de l’effervescence tout ce week-end à la Station Méditerranéenne de l’Environnement et Littoral de l’Université de Montpellier (dans le quartier de la plagette à Sète) où se déroulait l’Ocean Hackathon 2021.

Pour mémo il s’agit d’un concours mondial avec 16 villes de mer participantes cette année : Chili (Santiago), Croatie (Split), France (Boulogne-sur-mer, Brest, Champs-sur-Marne, Fort-de-France, La Rochelle, Nouméa, Sète, Toulon), Mexico (Mexico city), Spain (San Fernando – Cádiz), South Africa (Cape Town), USA (San Francisco). Pour cette 6ème édition d’Ocean Hackathon®, 171 challenges ont été reçus au niveau mondial et 132 sélectionnés. Dont 9 à Sète !

Leurs objectifs ? Mieux comprendre et valoriser les océans et repenser les usages pour une économie maritime durable. Si certains sujets sont universels (pollution, préservation de la biodiversité, sensibilisation, etc.), d’autres sont plus étroitement liés aux spécificités d’un territoire.

A Sète, ce week-end, 8 équipes étaient donc en compétition et ont pitché leurs projets dimanche devant un jury composé de 11 structures (liste ci-jointe ).

Près de 100 personnes étaient réunies à la station Marine pour l’évènement qui a été une pleine réussite, l’ambiance y était dynamique, studieuse, avec un esprit de compétition mais toujours très convivial entre les équipes.

L’équipe gagnante cette année est l’équipe de ROBIN ALAUZE : les récifs artificiels « LINEUP OCEAN » un nouveau type de récif immergé contre l’érosion côtière avec l’analyse coût/bénéfice. Le second au classement est IFREMER avec la « CATCH MACHINE », piloté par MARIA RUYSSEN avec la création d’une application permettant de connaître et de chiffrer la pêche de loisirs en France. Le troisième prix a été décerné à l’ Université de Montpellier pour le développement d’un démonstrateur d’aquaculture en acquaponie, piloté par CLAUDE AMIEL. Le coup de cœur du Jury est LA CITE DES POISSONS, pilotée par GAUTHIER FLEURI. Il s’agit de structures artistiques immergées créées à base d’électrolyse et de recyclage de coquilles pour servir d’habitat aux poissons.

Cette année, de nombreux partenaires coachs experts étaient présents pour accompagner les porteurs de projets et startups parmi lesquels : Village By CA, La Palanquée, Initiatives Thau, CCI Hérault, BIC, ADOCC, MOMA, VISIONARI, ADIRIS, Crédit mutuel, Alter Ego …

Les entreprises du territoire ont aussi contribué en dotant les participants : La cure Gourmande, Les thermes de Balaruc-les-Bains, Obalia, Balaruc les Bains cosmétiques, le Game Lab de Sète, MIDI CAP THAU, Noilly Prat, mais aussi l’UM, Biotope, l’OT de Sète..

C’est donc la startup « LINEUP OCEAN » qui représentera le territoire et sera son ambassadrice à la grande finale de l’Ocean Hackathon 2021 qui aura le 15 décembre prochain à Brest. L’objectif du territoire est de remporter cette épreuve avec le sujet de la lutte contre l’érosion côtière qui est une préoccupation mondiale. Sète agglopôle méditerranée et ses partenaires vont travailler ensemble à préparer et accompagner cette équipe pour la finale du 15 décembre à Brest.

« La réussite de cette 2e édition de l’Océan Hackathon montre la vitalité des acteurs du domaine maritime local, professionnels, chercheurs et institutionnels. Cela montre aussi que le circuit court de l’innovation devient une réalité au service de notre beau territoire et dans la cadre du pôle de croissance bleue de Sète agglopôle méditerranée » se sont félicités François Commeinhes, Président de SAM et Jean-Guy Majourel, 1er Vice-président.