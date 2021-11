Occitanie - La Région Occitanie accélère sa transition écologique

A l'occasion de la COP 26, Carole Delga présentera les solutions mises en place par la Région Occitanie pour lutter, concrètement, contre le réchauffement climatique. Aux côtés d'Agnès Langevine, vice-présidente régionale chargée du climat, du Pacte vert et de l'habitat durable de retour de la COP 26 et de membres du comité de suivi de la Convention Citoyenne d'Occitanie, la présidente de Région présentera un point d'étape des mesures mises en place dans le cadre du Pacte vert et la création d'outils régionaux permettant d'aller plus loin dans la transition écologique.

« Cette COP 26 est une nouvelle occasion de mettre en lumière la prise de conscience collective de l'urgence de la situation. Les appels à agir vite et efficacement se multiplient notamment de la part de nos jeunes. Ce rendez-vous international doit donner des garanties ambitieuses, concrètes et solidaires. C'est notre seule chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.

Grâce à son volontarisme, la Région Occitanie est aujourd'hui pionnière de la transition écologique et énergétique à l'échelle européenne. Ainsi, un an après d'adoption de notre Pacte vert, une première pour une région, 60% des mesures sont engagées. Car ici en Occitanie, agir pour le climat, ce n'est pas une incantation mais une action continue que nous avons anticipé depuis plusieurs années. Leader sur l'hydrogène vert et menant des actions structurantes en faveur de la rénovation énergétique, moteur des mobilités de demain, de la transformation agroécologique ou encore de la relocalisation notamment de l'industrie verte, la transition écologique est le guide de chacune de nos actions et grandes orientations. A l'occasion de cette COP26, je tiens à ce que nous allions encore plus loin, avec de nouvelles solutions utiles aux habitants et préparant notre avenir. Un principe nous anime : anticiper maintenant pour ne pas subir demain ! » a déclaré Carole Delga