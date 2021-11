Sète - Vernissage de l'exposition « 7 copines à bord » au Roquerols

Le Roquerols a accueilli vendredi 29 octobre le vernissage de l’exposition “7 Copines à bord” organisée par l’association Quote P’art.

En présence de Jeanne Corporon, adjointe chargée de la culture, le public a pu découvrir le travail de sept artistes femmes pluridisciplinaires qui ont souhaité créer, performer et réaliser des œuvres autour du répertoire de Georges Brassens et de sa ville.

Ainsi, les travaux de Muriel Avril, Micha Cathala, Nathalie Grangis, Catherine Guillaud, Caroline De Otero, Aude Jonquères d’Oriola, et Marguerite Taule ont été exposées dans des containers, dans une atmosphère tamisée et intimiste mêlant photographies, films, peintures, et musique.

L’exposition est à voir jusqu’au 31 décembre, de 11 h à 19 h, au bateau le Roquerols.