Sète - Une "Color people run" version Halloween

Elle n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière en raison du Covid-19 mais cette fois-ci était la bonne ! La “Color people run” – une course atypique et festive qui s’inspire de la fête des couleurs hindoue, la Holi – s’est déroulée ce dimanche 31 octobre au départ de la place Roger Thérond dans le quartier de Villeroy.

Le départ a été donné à 11 h après un échauffement en musique.

Le tracé de 5 km était ponctué de 5 portes de couleurs, une à chaque kilomètre. A chacun de ces jalons, les participants recevaient des lancées de poudre de toutes les couleurs. Au niveau de la passerelle de la Corniche de Neubourg, c’est même une véritable mer d’écume savonneuse qu’il fallait traverser. De quoi rendre la course amusante et ludique.

La météo, plus clémente que prévu, n’a rien gâché à la fête. Tous, à l’arrivée, semblaient ravis : les familles, comme les groupes d’amis, ont fait la course à leur rythme, l’objectif étant moins de relever un challenge sportif que de passer un bon moment de convivialité. Un tirage au sort a permis l’attribution de 6 casques audio et les participants ont pu profiter d’une animation DJ. La “Color people run” pérennise ainsi sa popularité dans l’Ile Singulière avec des amateurs assidus venus de tout le bassin de Thau et même d’ailleurs. Prochain rendez-vous en mars 2022 !