Hérault - La gendarmerie de Pézenas a mis en place une cellule de protection des mineurs

[PROTECTION DES MINEURS] Le saviez-vous ?

En complément de la maison de la protection de Lunel, la compagnie de la gendarmerie départementale de Pézenas a mis en place une cellule de protection des mineurs (CPMI) composée d'enquêteurs spécialisés dans les enquêtes complexes.

Les militaires composant cette CPMI sont issus des différentes unités de la compagnie de Pézenas, Servian, Balaruc-les-bains, et Marseillan. Ils travaillent en étroite coordination avec les parquets de Béziers et de Montpellier. Cette coopération permet de conduire au plus vite des enquêtes sensibles.