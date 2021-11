Hérault - L'Hivernale entre poésie et imaginaire pour les tout-petits à La Tour-sur-Orb

C’est dans un nouveau registre que la Saison culturelle de Grand Orb se poursuit avec, ce mardi 9 novembre, un spectacle à destination des très jeunes enfants. La Salle polyvalente de La Tour-sur-Orb accueille à 15h « Le Bleu du Ciel », création de la Compagnie Mercimonchou.

Inspiré par l’univers du peintre belge René Magritte, ce théâtre d’image et d’imaginaire est fait de jeu, tout en mouvement, vivant et surprenant. Sur scène, Anna Thibaut et Sébastien Fenner créent un monde enchanteur qui enveloppe les tout-petits – le spectacle est conseillé à partir de 12 mois – dans une bulle empreinte de mystère.

Du bleu dans les nuages, un poisson qui tourne dans le ciel, un tuba coquillage, un oiseau, un œuf, un ballon qui vole et un chapon melon qui cherche à se poser... La juxtaposition de ces tableaux insolites n’est que poésie, créant une histoire onirique où la surprise a toute sa place, sur fond de musique douce : berceuse lyrique, musique de verres, chants ethniques.

Découpes, iconographie d'objets, valises à images, dispositif-manège et manipulation poétique, Le Bleu du Ciel déroule harmonieusement l'univers onirique de cet inventeur d'images qu’était Magritte en favorisant l’émotion chez l’enfant et en éveillant sa curiosité.

Une représentation qui bercera l’imagination des tout jeunes spectateurs comme des plus grands.

La Communauté de communes offre une représentation privée du spectacle le matin même aux enfants des écoles maternelles de La Tour-sur-Orb et Lunas.

Spectacle de 25 minutes. Dès 12 mois.

Tarif unique : 5€. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place.