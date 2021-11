Frontignan - SOS Méditerranée remercie Frontignan la Peyrade pour son soutien

Vendredi 29 octobre, les responsables de l’association ont tenu à remercier la Ville pour son investissement et son aide dans leur mission..

Fin de semaine dernière, Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée, Jean-Pierre Lacan et Michel Tudesq tous deux administrateurs au sein de l’association, représentant notre territoire, sont venus à Frontignan la Peyrade afin de remercier la commune pour le soutien (communication, logistique…), qu’elle apporte à l’association dans ses actions. Ils ont été reçu par Loïc Linares, conseiller communautaire délégué à l'aménagement durable et à la transition démocratique.

En effet, que ce soit pour des prises de paroles lors d’évènements tels que la fête de la mer, des actions de communication comme des « dying » sur les plages ou encore d’éducation par le biais d’intervention en milieu scolaire, de projection de documentaire… la Ville de frontignan la Peyrade soutient et vient en aide à SOS Méditérranée de bien des façons depuis plusieurs années. Un investissement sans faille que les dirigeants de l’ONG ont tenu à souligner officiellement.

S.O.S. Méditerranée : genèse et vocation

S.O.S. Méditerranée est une association civile créée en 2015, par des citoyens voulant agir face aux naufrages en Méditerranée centrale. Tous les jours des centaines de candidats à l'exil embarquent en effet sur des radeaux de fortune pour gagner l'eldorado européen, et souvent c'est la mort qui est au rendez-vous.

Le réseau de sauvetage a une dimension européenne avec 4 associations localisées en France, Allemagne, Italie et Suisse.

Ses 3 missions principales sont Sauver/Protéger/Témoigner.



Les migrants partent malgré le danger de la traversée car ils vivent la guerre, la misère, la famine ou encore la sécheresse dans leurs pays d'origine. La plupart viennent du continent africain.

La Méditerranée est la route maritime la plus meurtrière, hommes et femmes sont

jetés à la mer sur des embarcations fragiles, tellement entassés qu'ils sont étouffés par les autres passagers, il y a aussi régulièrement de nombreux enfants à bord.

Lorsque une embarcation est en détresse en plaine mer, chaque Etat est normalement responsable d'une zone de recherche et de sauvetage.

Le centre de coordination reçoit l'alerte, localise le naufrage et mobilise les navires

proches pour organiser les secours, puis le débarquement des rescapés.

Le cadre des opérations de S.O.S. Méditerranée suit le droit maritime et le principe absolu de solidarité des gens de mer. Tout capitaine doit en effet porter assistance à un navire en détresse.

Sous pavillon norvégien, l'Ocean Viking, est le navire affrété par l’ONG pour secourir les migrants en venant les chercher en mer.

www.sosmediterranee.fr/