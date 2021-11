Mèze - Opération Collecte de jouets pour Noël 2021 à l'agence Bazille

L’agence Bazille de Mèze organise, du 4 au 30 novembre 2021, une collecte de jouets, auprès des habitants, afin d’offrir un Noël à tous les enfants.

our permettre aux enfants de vivre la magie de Noël en ayant un cadeau au pied du sapin, les habitants peuvent déposer les jouets à l’agence Bazille de Mèze, 52 route de Montpellier ou bien dans les écoles mézoises (Jules Verne école primaire et maternelle, Germaine Coty, et Clémenceau) un ou plusieurs jouets de votre choix (jouets complets et en parfait état de fonctionnement).

Ces jouets seront remis à l’association Secours Populaire de Mèze qui agit pour les enfants défavorisés. Celle-ci se chargera de les trier et de les distribuer aux enfants qui en ont besoin avant l’arrivée du Père Noël.

Merci pour l’aide que vous voudrez bien apporter à cette belle initiative.