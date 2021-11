Pyrénées-Orientales - Urgence écologique, dérèglement climatique, responsabilité de la COP 26

La 26ème conférence sur le climat (COP 26) se tient à Glasgow dans un contexte d’urgence et de crise écologiques.

Les effets du réchauffement climatique sont devenus le quotidien de l’ensemble des habitants de la planète : dôme de chaleur au Canada, incendies gigantesques en Grèce, en Algérie et en Australie, inondations meurtrières en Allemagne, en Belgique et en France, sécheresses historiques en Afrique, famine à Madagascar.

Les rapports du GIEC montrent qu’il est urgent d’agir. Pour le secrétaire général de l’ONU, tout échec signerait « un aller simple vers le désastre ». Face à cette catastrophe annoncée, la solution serait de réduire les émissions à 55% d’ici 2030. Pour remplir cet objectif, il faudrait que les Etats s’en prennent directement aux multinationales du capitalisme fossile (Total, Engie, Exxon etc.) responsables à 71% des émissions de gaz ainsi qu’aux banques qui financent leurs projets.

La France prend hélas toute sa part dans le cynisme ambiant caractérisant un tel cénacle réunissant de puissants intérêts financiers. Elle appelle les gros émetteurs de gaz à effet de serre à rehausser leurs ambitions tout en promouvant activement les énergies fossiles et le nucléaire avec les gouvernements d’extrême droite climato-sceptiques, polonais et hongrois. La COP 26 a l’immense responsabilité d’organiser la bifurcation des politiques publiques mondiales. L’expropriation des multinationales de l’énergie, la socialisation des moyens de production et la planification démocratique de l’économie sont les seules solutions pour réaliser la bifurcation écologique.

Francis DASPE et Catherine DAVID, co-secrétaires départementaux du Parti de Gauche 66