Hérault - France Relance : une opportunité pour les entreprises héraultaises

France Relance a permis aux TPE et PME de se saisir des opportunités de reprise d’activité tout en entamant ou poursuivant les transformations devenues nécessaires pour répondre aux nouveaux défis postérieurs à la crise sanitaire : numérisation, transition écologique, conquête de nouveaux marchés, etc.

Un an plus tard, les résultats sont là. L’optimisme économique est de retour, avec un objectif de croissance à 6% et un taux de chômage revenu à son niveau d’avant crise. France Relance et les mesures que nous avons votées depuis 2017 ont mis fin à des décennies de désindustrialisation, en créant ou préservant 231.000 emplois industriels.

Le Plan de Relance, présenté en septembre 2020, a bénéficié aux entreprises de moins de 250 salariés à hauteur de 40 milliards d’euros. Aujourd’hui, c’est près de 50 milliards d’euros sur les 100 milliards qui ont été engagés. L’objectif est de déployer 70 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2021. Il s’agit d’investissements concrets, au cœur des territoires.

Fin septembre 2021, des millions d’euros d’aides directes ont déjà été mis en œuvre dans l’Hérault, dont :

- 22,6 millions d’euros d’aide pour plus de 60 entreprises ;

- 105 millions d’euros de baisse des impôts de production pour 13.735 entreprises ;

- 10,7 millions d’euros de soutien pour 40 projets et 30 millions d’euros d’investissement local pour les collectivités territoriales ;

- 480 primes à l'embauche de travailleurs en situation de handicap ;

- 883 places créées pour les jeunes au titre de l’insertion à l'activité économique.

France Relance vient également renforcer l’activité économique des entreprises à travers des aides dites indirectes, qui représentent près de 12,5 milliards d’euros sur tout le territoire. Plus d’1 milliard de tonnes de CO2 en moins seront émis chaque année par l’industrie, grâce aux investissements dans la décarbonation que permet France Relance.

Dans le département de l’Hérault, ces investissements créent des opportunités pour les TPE et PME à travers :

- Ma Prime Rénov’, qui représente 10,8 millions d’euros d’aides à 4.122 héraultais, permettant de réaliser 49,7 millions d’euros de travaux ;

- La rénovation énergétique des bâtiments publics, à hauteur de 70,5 millions d’euros ;

- La modernisation des infrastructures de transports, avec 5.237 primes à la conversion pour le verdissement des véhicules, 4.129 bonus pour les véhicules électriques et 152 primes à la conversion des agroéquipements.

Dans le cadre des aides pour l’embauche, Les jeunes héraultais ont émis 21% des demandes de l’Occitanie : 10.766 jeunes ont pu bénéficier de l’aide à l’embauche des jeunes, à hauteur de 4.000 euros par personnes. L’aide à l’embauche en alternance, qui représente 5.000 à 8.000 euros d’aide, concerne 24% des demandes de la région, soit 13.316 demandes.

Pour finir, des subventions ont été attribuées à plusieurs entreprises du département, notamment dans la quatrième circonscription de l’Hérault :

SEG Diélectriques à Poussan qui a bénéficié de 800.000 euros ;

Ondupark, située au Bosc, qui a obtenu 400.000 euros ;

CPIE Bassin de Thau, bénéficiaire de 115.400 euros pour la mise en place et le déploiement d’un réseau d’amélioration des connaissances sur les espèces non indigènes marines de la façade maritime d’occitane, à travers une veille citoyenne ;

Grand Site de France - Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault : 108.000 euros dans le cadre de la mise en défens et la restauration de la source du parapluie.

Le député s’est déjà rendu auprès des entreprises bénéficiaires et poursuit encore aujourd’hui le suivi territorial du plan de relance dans l’Hérault et la quatrième circonscription.