Sète - Réaction de François Commeinhes, suite au décès de Moussa Naim

Réaction de François Commeinhes Maire de Sète, suite au décès de Moussa Naim :

"J’apprends avec une grande tristesse la disparition de Moussa Naim, ancien médecin au centre hospitalier de Sète, qui fut conseiller municipal puis adjoint à mes côtés lors des 2 premiers mandats, de 2001 à 2014. Natif de l’île Maurice, Moussa était devenue une personnalité incontournable de Sète, reconnue pour son humanisme, son professionnalisme et sa grande implication au service d’autrui. Avec lui, je perds un ami et un fidèle de la première heure, l’un de ceux à avoir cru dès le début à cette aventure qui allait m’amener à la tête d’une équipe composée de sensibilités politiques différentes, dont il faisait partie de « l’aile gauche » à remporter les municipales contre les listes soutenues par tous les grands partis. Il aura été durant toute ces années un soutien sans faille et un élu apprécié de tous. A ses proches et à sa famille, je présente mes plus sincères condoléance et soutien dans cette épreuve."