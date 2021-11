Argeles-sur-Mer - Muse en tête d'affiche des Déferlantes Sud de France 2022 !

Après d’extraordinaires années de succès au château de Valmy, les Déferlantes Sud de France inaugureront cette année un nouveau cycle de développement.

Afin d’être en mesure de répondre à l’attente du public, toujours plus avide de nouveautés, d’artistes toujours plus prestigieux, les Déferlantes Sud de France seront dorénavant accueillies au Château d’Aubiry, à Céret dans le Vallespir.

Ce changement de site permettra d’être au rendez-vous de ces envies, et dès cette année.

Nous avons l’immense plaisir de vous révéler aujourd’hui notre première tête d’affiche pour l’édition 2022, MUSE.

Ce fabuleux groupe de rock se produira pour la première fois aux Déferlantes Sud de France, et en pays Catalan.

Le reste de la programmation sera dévoilé le 8 novembre à 20h30 avec l'ouverture de tous les pass.