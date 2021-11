Hérault - La Saison Grand Orb au théâtre de Lamalou-les-Bains ce vendredi !

Le Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains accueille la Compagnie Zygomatic pour une nouvelle représentation de L’Hivernale de Grand Orb ce vendredi 5 novembre à 20h.

Servie sur un plateau de théâtre, la pièce « Manger » nous propose de goûter à la réflexion primordiale de ce qu’est devenue notre alimentation.

Sur les planches, quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l'humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Comment en est-on arrivé là ? Peut-on vraiment tout avaler ? Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe…

Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend est vrai. « Manger » est un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée... Un rire du ventre qui éclaire le cerveau.

Dès sa fondation, la Compagnie Zygomatic a orienté ses recherches vers un théâtre où l’humour est au service de l’humain. Une approche sensible et populaire des problèmes sociétaux à travers un théâtre burlesque et musical. Ce parti-pris théâtral a permis à la compagnie de toucher un large public et de recevoir plusieurs prix pour la pièce « Manger », comme celui de la meilleure mise en scène au « Festival Auteurs Théâtre » ou le Prix Tournesol d’Avignon.

Spectacle d’1h05. Dès 12 ans. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le soir du spectacle.