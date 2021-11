Toulouse - Futurapolis Planète : 10e édition du rendez-vous majeur de l'innovation

Une intense envie de liberté ! Après deux années marquées par les confinements, la solitude et l’ennui, Futurapolis Planète revient à Toulouse pour une dixième édition tournée vers la liberté. Les 25, 26 et 27 novembre prochains au Quai des Savoirs, Le Point et ses partenaires, la Région Occitanie et la Métropole de Toulouse accueilleront tous les publics que fédère cet événement.

Trois jours durant, Futurapolis Planète donnera la parole à ceux qui revendiquent leur libre arbitre, qui s’engagent, qui s’attellent à la lourde tâche de reconstruire des futurs souhaitables, à ceux qui quittent les métropoles, renoncent à travailler pour des employeurs-pollueurs ou, tout simplement, profitent de ces moments retrouvés d’insouciance, fenêtres ouvertes aux quatre vents.

La billetterie est ouverte !

Le grand public, initié ou non à Futurapolis Planète, est invité à s’inscrire dès à présent et gratuitement aux conférences sur le site internet de l’événement :

https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete/billetterie/

Un programme original porté par de nombreux intervenants de renom

De nombreux chefs d’entreprises, entrepreneurs, responsables politiques, philosophes et spécialistes de l’environnement viendront débattre et échanger tout au long de ces trois jours :

Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance

Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, fondateur du think-tank Génération Libre et du mouvement SIMPLE

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée du numérique

Robert Macfarlane, auteur d’Underland (Les Arènes, 2021)

Brice Lalonde, ancien ministre de l’environnement

Laurence Tubiana, présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat

Antoine Frérot, PDG de Veolia

Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences

Aurélie Jean, docteure en sciences et entrepreneure, CEO et fondatrice de In Silico Veritas, CAIO et co-fondatrice de DPEEX...

Plusieurs personnalités publiques viendront dédicacer leur dernier ouvrage (programme à retrouver sur le site).

On en parle à Futurapolis Planète…

#Planète, #Economiedurable, #Occitanie, #RSE, #Liberté, #Mobilitéverte, #Villes, #Ecologie, #Océans, #Avion, #Changementclimatique, #Developpementdurable, #Terre, #Pollution, #Europe, #Energie, #Environnement, #PhysiqueQuantique, #Toulouse, #Entreprises, #Robots, #Culture, #Innovation, #Végan, #DéfiClimatique, #Armée, #Futur

Plus d’informations à venir sur le site futurapolis.com

À propos de Futurapolis

Créé par Le Point à Toulouse en 2012, Futurapolis Planète est un rendez-vous de l’innovation référent en France. Innovation technologique, changement climatique et mobilisation politique et citoyenne : ces trois sujets entremêlés se retrouvent au cœur des échanges entre experts de tous horizons, qui répondent sans détour aux questions du public. Chefs d’entreprise, scientifiques, intellectuels mais aussi personnalités publiques et citoyens engagés sont invités à réfléchir et à débattre sur l’avenir à court et long termes de notre planète.

Futurapolis c’est aussi une newsletter mensuelle et une rubrique dédiée sur le site du point : https://www.lepoint.fr/futurapolis/

Futurapolis Planète est organisé par Le Point en partenariat avec Toulouse Métropole et la Région Occitanie.

Le Point remercie les partenaires de Futurapolis Planète : CEA, CNRS, EDF, Eiffage, Enedis, Guerbet, Hôpitaux de Toulouse, Inserm, Quai des Savoirs, SNCF, Université Fédérale de Toulouse, Toulouse School of Economics, Veolia, Zefil.