Sète - Enfants et habitants réunis rue de Tunis autour de Brassens

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Georges Brassens, les jeunes de l’espace adolescence et jeunesse Les Voûtes, géré par le CCAS (Centre communal d’action sociale), et les habitants de la rue de Tunis se sont réunis pour rendre hommage au chansonnier sétois.

Mardi 26 octobre, dans cette rue pittoresque, le poète a été mis à l’honneur durant une après-midi, à travers une série d’ateliers. Chorale pour les uns, en présence de Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale, Sandrine Clerc, directrice du CCAS et Mathilde Pujuguet directrice adjointe du centre social, lors de laquelle de nombreux standards du poète ont été réinterprétés par les enfants. Et dessin pour les autres car il était important, pour Josy Corrieri, créatrice du Petit-Lieu et figure de la rue de Tunis, de faire de cette journée un événement intergénérationnel.

L’occasion aussi d’évoquer un court-métrage tourné dans cette rue qui met à l’honneur le microcosme qui évolue au sein de cette petite artère colorée par de nombreuses œuvres de street-art. Deux étudiants espagnols, Andrés Ribagorda et Pablo Jimeno, ont rendu hommage à ce quartier et ses habitants dans un petit film intitulé Les filles de Sète, déjà récompensé par plusieurs prix, de Madrid à Stockholm.