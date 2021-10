Occitanie - Vendredi 29 octobre 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 503 hospitalisations en cours (-4) dont 83 en réanimation et soins critiques (-3) et on déplore 5227 décès à l’hôpital (+4 en 3j)

Ce bulletin met également l’accent sur la priorité donnée à la vaccination des personnes âgées !

Depuis le début de la campagne de vaccination en Occitanie, plus de 4,58 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit 90,5% des personnes de 12 ans et plus.

Mais dans notre région comme sur le territoire national la vaccination stagne chez les plus âgés, notamment chez les plus de 80 ans : ils sont parmi les plus vulnérables face au virus mais 14, 4 % d’entre eux ne sont pas vaccinés. Les personnes de plus de 80 ans déjà vaccinées sont aussi prioritaires pour bénéficier dès maintenant d’une dose de rappel.

Au fil des mois, l'efficacité des vaccins diminue légèrement. Pour les personnes âgées qui ont été vaccinés dès le début d’année 2021, ce rappel est donc indispensable. Il peut se faire en même temps que le vaccin anti-grippal.

Face au covid et aux virus de l’hiver, n’attendons pas : pour protéger nos ainés les plus fragiles, le rendez-vous vaccination, c’est vraiment dès maintenant !