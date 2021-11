Hérault - La fréquentation des lieux culturels s'éffondre

Alors que l'économie se relève peu à peu, un secteur a du mal à se refaire la cerise. Celui de la culture. Une étude commandée par l'exécutif explique que la mise en place du pass sanitaire a rebuté les fans de concerts ou de spectacles.

L'économie semble se relever de la crise du Covid. Le chômage poursuit notamment sa baisse. Mais, un secteur a du mal à se relever. Celui de la culture. Et l'étude Harris Interactive commandée par le gouvernement livre des éléments alarmants sur la fréquentation des lieux culturels.

LA MOITIÉ DES FRANÇAIS SONT ALLÉS DANS UN LIEU CULTUREL DEPUIS LEUR RÉOUVERTURE

Après la crise du Covid qui a entraîné la fermetures des lieux culturels et le passe sanitaire rendu obligatoire le 21 juillet, la reprise est compliquée. Selon cette étude, un tiers des habitués affirment qu'ils vont réduire leurs sorties d'ici la fin de l'année. Un peu plus de la moitié des français sont allés dans un lieu culturel depuis leur réouverture alors qu'ils étaient près de 90% en temps normal. Ce sont les cinémas et les musées qui s'en sortent le moins mal et les théâtres et les salles de concerts qui ont le plus de difficultés à retrouver leur public. Parmi les explications il y a la peur de l'épidémie et le regain d'intêrêt pour les activités de plein-air.

Les professionnels du spectacle et de la culture espèrent que cette tendance ne sera que passagère.

Photo d'illustration