Sète - Pause pour les travaux dans les cimetières à l'occasion de la Toussaint

En raison des fêtes de la Toussaint, les travaux entrepris dans les cimetières de la ville sont interrompus durant tout le week-end prolongé, précisément depuis le mercredi 27 octobre jusqu’au mardi 2 novembre inclus.

Les engins mécaniques et matériaux présents sur les lieux ont été enlevés, les caveaux en cours de constructions clôturés et aucune exhumation ne sera possible sauf cas de force majeure.

Des mesures nécessaires tant pour des raisons esthétiques que de sécurité. D’abord pour les familles qui viennent se recueillir auprès de leurs proches disparus, mais aussi pour les touristes attirés chaque année par les tombes de personnages célèbres comme Georges Brassens, Paul Valery ou Jean Vilar.

Photo d'illustration